晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長今赴深圳 王浩宇投放「維尼夫人廣告」：想看小粉紅表情

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近來立場急轉彎，先前才結束6天5夜的上海之旅，以及到澳門談生意，昨晚他在直播中預告，今（12日）將出發前往廣東深圳。對此，前桃園市議員、名嘴王浩宇在社群分配任務給粉絲，將投放「維尼老婆」廣告，直言「想到看小粉紅看到的表情」。

「館長」陳之漢今出發深圳，王浩宇將投放維尼夫人廣告。（翻攝自臉書、資料照）「館長」陳之漢今出發深圳，王浩宇將投放維尼夫人廣告。（翻攝自臉書、資料照）

王浩宇今天在社群發文表示，有網友建議，館長去深圳後，可以投放「維尼夫人廣告」，因此他派一個任務給粉絲，若是購買旗下商品，「有1單，就買100廣告，下多少廣告大家決定。」他也撂話，「別忘記，天蠍座報仇一天到晚，想到看小粉紅看到這個的表情，我就快笑出來了。」

王浩宇派任務給粉絲，將投放「維尼夫人」廣告。（翻攝自Threads）王浩宇派任務給粉絲，將投放「維尼夫人」廣告。（翻攝自Threads）

事實上，王浩宇在館長赴上海旅遊時，就發現小粉紅會翻牆到YouTube觀看館長直播，於是自費新台幣3萬4000千元投放廣告，內容是館長過去大罵習近平，並聲稱要打他老婆屁股的影片。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中