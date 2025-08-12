館長今赴深圳 王浩宇投放「維尼夫人廣告」：想看小粉紅表情

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近來立場急轉彎，先前才結束6天5夜的上海之旅，以及到澳門談生意，昨晚他在直播中預告，今（12日）將出發前往廣東深圳。對此，前桃園市議員、名嘴王浩宇在社群分配任務給粉絲，將投放「維尼老婆」廣告，直言「想到看小粉紅看到的表情」。

王浩宇今天在社群發文表示，有網友建議，館長去深圳後，可以投放「維尼夫人廣告」，因此他派一個任務給粉絲，若是購買旗下商品，「有1單，就買100廣告，下多少廣告大家決定。」他也撂話，「別忘記，天蠍座報仇一天到晚，想到看小粉紅看到這個的表情，我就快笑出來了。」

事實上，王浩宇在館長赴上海旅遊時，就發現小粉紅會翻牆到YouTube觀看館長直播，於是自費新台幣3萬4000千元投放廣告，內容是館長過去大罵習近平，並聲稱要打他老婆屁股的影片。

