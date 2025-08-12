晴時多雲

娛樂

綾瀨遙也曾出包！外國人眼中「台灣是發音地獄」 差一個音就色色的

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕莎莎與郭彥均主持的八大《WTO姐妹會》，日前在節目中討論，「對外國人來說，台灣竟是這款地獄？」來自法國的Anna直呼，台灣是發音的地獄，「我覺得中文沒有很難，跟法文比起來，中文文法很簡單，但是發音很可怕，因為很多字發音差不多，但是意思完全不一樣」，Anna表示，因為發音的關係，有時候會鬧笑話，有時候也會發生很可怕的事情，像是上船、上床的發音就會一直搞混。

Anna覺得發音很可怕。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）Anna覺得發音很可怕。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

芭蒂分享發音鬧的笑話。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）芭蒂分享發音鬧的笑話。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

來自智利的芭蒂也分享自己的經驗。她說剛來台灣時，搞不清楚ㄍ和ㄎ的發音，因為西班牙語中並沒有ㄎ的發音，有一次她與朋友道別時，竟脫口而出，「下次再來ㄍㄢˋ我喔」，現場笑成一團。

綾瀨遙手上寫了密密麻麻的小抄。（資料照，記者王文麟攝）綾瀨遙手上寫了密密麻麻的小抄。（資料照，記者王文麟攝）

綾瀨遙2012年6月來台宣傳電影《魚干女又怎樣：羅馬假期》。（資料照，記者王文麟攝）綾瀨遙2012年6月來台宣傳電影《魚干女又怎樣：羅馬假期》。（資料照，記者王文麟攝）

其實，日本女星綾瀨遙2012年6月來台宣傳電影《魚干女又怎樣：羅馬假期》時，也曾在記者會上鬧出類似笑話，她特地在手掌上寫了密密麻麻的問候小抄，結果把「請來看我」說成「請來ㄍㄢ我」，引起全場爆笑，看來中文發音對許多外國人來說，真的是一大挑戰。

