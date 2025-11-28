濱崎步上海演唱會被取消 IG無奈證實：舞台被拆了

濱崎步明天將在上海開唱，無奈出現變數。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕近來中日關係緊張，日本天后濱崎步明天（29日）原定在上海開唱，不過她今天發出聲明，透露舞台才搭建好，今天上午就收到通知，要求取消演出，讓濱崎步相當無奈。事實上，昨晚就傳出濱崎步的舞台拆除的消息，且也無法再售票，如今濱崎步證實取消消息，讓粉絲相當遺憾。

濱崎步今天下午在IG發出英文、日文聲明，表示要向大家傳達非常痛苦的通知，表示這次的演出和以往一樣，由日本、中國總共200名工作人員互相協力，花了5天的時間，才完成上海舞台的搭建，「今天上午我卻收到公演中止的緊急通知。」

她表示，並沒有要對自己不了解的事情說什麼，不過她想到為了濱崎步舞台盡心盡力的100名中國工作人員，以及從日本跨海飛來的100名日本工作人員、舞者及樂手們，「無法把這個演出呈現給大家，我感到非常抱歉。」

對於那些來自中國各地、日本以及其他國家的1.4萬名粉絲，「沒有面對面與粉絲們謝罪的機會，這個舞台就必須要拆除，讓我至今都不敢相信，心情無法言喻，真的非常抱歉。」濱崎步坦言自己很混亂，不斷思考自己能做什麼，「但在現在的狀況下，也只能報告這件事，請見諒。」

濱崎步在IG發聲明，透露上海演唱會被取消。（翻攝自IG）

