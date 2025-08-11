美妝部落客荔枝兒驟逝 網淚崩：希望天堂沒有傷痛

荔枝兒驚傳過世，享年36歲，粉絲與圈內好友都震驚不已。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名美妝部落客荔枝兒（Liz）自無名小站時期就有著高人氣，10日IG突更新一段影片，由她老公代筆，證實荔枝兒過世消息，享年36歲，也讓大批粉絲與圈內好友震驚不已。

據了解，荔枝兒曾在事業巔峰時罹患憂鬱症，又逢父親離開人世，人生被重重一擊，最後在親友不離不棄陪伴下逐漸走出低潮。

請繼續往下閱讀...

荔枝兒好友向媒體透露，她在2018年結束3年婚姻，在圈內人緣極佳的她，與人氣網紅 Nancy、漢娜妞、Chaio等3人同為知名部落客，4人維繫15年深厚情誼，感情有如家人般緊密，在網路界傳為佳話。

就在荔枝兒傳出過世消息後，她IG湧入上千則留言悼念，網友紛紛留言「到底怎麼回事？為什麽這麽突然」、「好震驚也好不捨，謝謝Liz無私分享好多事物，希望你在天堂是快樂、沒有任何傷痛的」、「太震驚而難以形容此刻的心情」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法