晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蘇打綠青峰嗆他渣男行徑 最後一夜突公開半價退票措施

〔記者陽昕翰／高雄報導〕蘇打綠今晚在高雄巨蛋舉辦「二十年一刻」巡演最終場，家凱想插阿福話時被青峰嗆聲：「很煩捏，一直嗡嗡嗡嗡嗡嗡的，你要講話就講大聲一點！」青峰還爆料，昨天家凱點歌時把穿灰色衣服的歌迷看成穿墨綠色，家凱也尷尬招認昨天才發現自己有色盲。

蘇打綠今晚在高雄巨蛋開唱。（緒風提供）蘇打綠今晚在高雄巨蛋開唱。（緒風提供）

對於點錯了歌迷，家凱笑說：「我也很失落啊！」沒想到青峰聽了又狠虧：「這就是標準渣男，我說不是墨綠色 他還問說為什麼？」

今晚唱到《你被寫在我的歌裡》時，青峰特別提醒粉絲，台上talking是蘇打綠的經典傳統，「第一次看的人不要被嚇到。」還打趣表示，若三首唱完就想離場的觀眾可以半價退票，甚至玩笑提議來場兩小時的talking試試看會不會有人退票。

回顧歷時一年半的巡演，從四季專輯復刻到巡演新歌，累積發行近120首歌曲，走過20站城市35場演出，阿福談到：「蘇打綠是我人生最重要的一部分」

蘇打綠20年一刻巡演在高雄舉辦最後一站。（緒風提供）蘇打綠20年一刻巡演在高雄舉辦最後一站。（緒風提供）

馨儀這陣子聲帶發炎，她在台上說：「不要誤會，我沒有哭！」透露聲帶腫脹導致無法密合，「前幾天是完全沒有聲音的！」彩排時也強調不是感冒。青峰不忘補充介紹好友「人間獵豹」的稱號，「而且又單身，終於又被放回草原了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中