蘇打綠青峰嗆他渣男行徑 最後一夜突公開半價退票措施

〔記者陽昕翰／高雄報導〕蘇打綠今晚在高雄巨蛋舉辦「二十年一刻」巡演最終場，家凱想插阿福話時被青峰嗆聲：「很煩捏，一直嗡嗡嗡嗡嗡嗡的，你要講話就講大聲一點！」青峰還爆料，昨天家凱點歌時把穿灰色衣服的歌迷看成穿墨綠色，家凱也尷尬招認昨天才發現自己有色盲。

蘇打綠今晚在高雄巨蛋開唱。（緒風提供）

對於點錯了歌迷，家凱笑說：「我也很失落啊！」沒想到青峰聽了又狠虧：「這就是標準渣男，我說不是墨綠色 他還問說為什麼？」

請繼續往下閱讀...

今晚唱到《你被寫在我的歌裡》時，青峰特別提醒粉絲，台上talking是蘇打綠的經典傳統，「第一次看的人不要被嚇到。」還打趣表示，若三首唱完就想離場的觀眾可以半價退票，甚至玩笑提議來場兩小時的talking試試看會不會有人退票。

回顧歷時一年半的巡演，從四季專輯復刻到巡演新歌，累積發行近120首歌曲，走過20站城市35場演出，阿福談到：「蘇打綠是我人生最重要的一部分」

蘇打綠20年一刻巡演在高雄舉辦最後一站。（緒風提供）

馨儀這陣子聲帶發炎，她在台上說：「不要誤會，我沒有哭！」透露聲帶腫脹導致無法密合，「前幾天是完全沒有聲音的！」彩排時也強調不是感冒。青峰不忘補充介紹好友「人間獵豹」的稱號，「而且又單身，終於又被放回草原了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法