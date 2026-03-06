自由電子報
娛樂 最新消息

別亂打卡！網紅女友IG定位曝行蹤 烏克蘭「富二代」被擄慘遭分屍

震驚國際社會的峇里島分屍案，，昨（5）日DNA比對結果證實死者正是烏克蘭富二代科馬羅夫。（翻攝自IG）震驚國際社會的峇里島分屍案，，昨（5）日DNA比對結果證實死者正是烏克蘭富二代科馬羅夫。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前震驚國際社會的峇里島分屍案，破案最新進度曝光，昨（5 ）日DNA比對結果出爐，證實死者正是烏克蘭富商年僅28歲的愛子科馬羅夫（Igor Komarov），而之所以遭擄，正是因為他和網紅女友米沙洛娃（Yea Mishalova）在峇里島度情人節時，米沙洛娃在IG打卡洩露行蹤，遭歹徒根據「數位足跡」定位綁票得逞！

據悉，一開始，綁匪目標就鎖定科馬羅夫，肉票得手後，隨即開出1000萬美元（約3億新台幣）贖金，並宣稱這是其父欠下的債務。

印尼警方於2月底在河邊發現人體殘肢（包括頭部與軀幹），經刺青特徵比對，推測極大機率屬於科馬羅夫。昨警方對外發布查案進度，證實在塔巴南（Tabanan）別墅及租賃車內發現的血跡，經DNA比對後與科馬羅夫母親的樣本完全吻合，目前印尼警方已逮捕6名洩案外籍嫌犯，但仍有部分嫌犯潛逃出境。

米沙洛娃在得知男友逝世消息，隨即在IG限動上慟哭失聲。（翻攝自IG）米沙洛娃在得知男友逝世消息，隨即在IG限動上慟哭失聲。（翻攝自IG）

至於網紅女友米沙洛娃在得知男友逝世消息，隨即在IG限動上慟哭失聲。而該起駭人案件也提醒我們，在享受異國旅遊與分享日常發文的同時，「數位足跡」的安全防護真的不能輕忽。

點圖放大body

