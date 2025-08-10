晴時多雲

娛樂 最新消息

《命中》CP險破局！阮經天曝想息影內幕「陳喬恩救回他」

阮經天曝險辭演《命中》秘辛，感謝陳喬恩救回他。（翻攝自微博）阮經天曝險辭演《命中》秘辛，感謝陳喬恩救回他。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕阮經天最近在中國綜藝節目《你好時光》中和陳喬恩合體，兩人過去曾合作過經典偶像劇《命中注定我愛你》，私下也有好交情。阮經天也在節目上自爆，當初本來不想拍《命中》，打算退出演藝圈，但經紀人鼓勵他演一次男主角再走，於是他咬著牙拍戲，就遇到陳喬恩這麼棒的演員，兩人擦出的火花讓《命中》爆紅，阮經天也因此感謝陳喬恩，「原則上是陳喬恩拯救了我的職業生涯，是她把我留在演員這個工作上。」

阮經天在《你好時光》最新集數中提到自己與陳喬恩的友情，阮經天說他在拍《命中》之前，一直覺得演員這個工作太辛苦，根本養不活自己，不想再做下去，想回家繼承家業跟爸爸學做鞋子，但經紀人鼓勵他，既然他還沒演過男主角，何不拍完《命中》再走。阮經天心想拍一部偶像劇頂多2、3個月，所以就聽了經紀人的話，咬牙接下《命中》。

阮經天透露拍攝《命中注定我愛你》前一度動念退出演藝圈。（翻攝自微博）阮經天透露拍攝《命中注定我愛你》前一度動念退出演藝圈。（翻攝自微博）

後來阮經天和陳喬恩靠著《命中》在兩岸大爆紅，知名度直線攀升，這才讓阮經天堅定了演員之路，因此他也很感謝陳喬恩，「原則上是陳喬恩拯救了我的職業生涯，是她把我留在演員這個工作上。」

陳喬恩也透露，當時兩人拍《命中》時壓力都很大，覺得很可能是彼此的最後一部作品。有次要拍一場情緒很重的戲，現場來了好多人，陳喬恩心想是不是因為收視率很差，才有人來盯場，結果大家告訴他們，前一天的收視率破紀錄了，這讓兩人當場喜極而泣，抱在一起落淚，陳喬恩也開玩笑說：「所以那場哭戲演得是最好的」。

