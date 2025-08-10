《侏羅紀世界：重生》拍攝日出狀況 慘遇土石流驚險4小時

《侏羅紀世界：重生》帶觀眾忠實回歸最初《侏羅紀公園》系列的冒險初衷。（CATCHPLAY提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕電影《侏羅紀世界：重生》集結人氣女星思嘉喬韓森、奧斯卡得主馬赫夏拉阿里、以及英國男神喬納森拜利，帶觀眾忠實回歸最初《侏羅紀公園》系列的冒險初衷，更將恐龍的刺激與恐怖感推向新高峰，驚悚感被譽為全系列之最。

為打造身歷其境的緊張震撼，劇組特地前往泰國取景，沒想到開拍第一天就狀況連連，但也讓喬納森對首度合作史嘉蕾留下深刻的印象，直呼她像女英雄一樣帥氣。

喬納森回憶：「我們在泰國的第一天拍攝就遇到土石流，當時土石一直拍打上岸，我們只有4小時可以拍攝。我看著史嘉蕾切斷電網，然後轉過身跟我們說：『我們會沒事的。』那一刻的她實在是太帥了！讓我全身瞬間起雞皮疙瘩。」

《侏羅紀世界：重生》帶觀眾忠實回歸最初《侏羅紀公園》系列的冒險初衷。（CATCHPLAY提供）

除了驚險場面之外，在《侏羅紀世界：重生》中飾演古生物學家的喬納森拜利，也有一場關鍵戲要表現出與恐龍的第一次接觸，他形容當下的悸動，宛如體驗到「童年夢想成真」的奇妙時刻：「那是在泰國喀比的草地上，我伸手摸到了泰坦巨龍的腿，那感覺就像我五歲時第一次看《侏羅紀公園》一樣。」

不過他也笑說，那條「恐龍腿」其實是一根藍色巨型管子，裡面還藏著大汗淋漓、努力喘息的工作人員。「雖然看起來有點荒誕，但這就是電影的魔法，能讓人忘記現實、相信眼前的一切。」

《侏羅紀世界：重生》目前全球票房突破7.7億美金（約台幣230億元），將於8月16日在CATCHPLAY+上架。

