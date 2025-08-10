晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《侏羅紀世界：重生》拍攝日出狀況 慘遇土石流驚險4小時

《侏羅紀世界：重生》帶觀眾忠實回歸最初《侏羅紀公園》系列的冒險初衷。（CATCHPLAY提供）《侏羅紀世界：重生》帶觀眾忠實回歸最初《侏羅紀公園》系列的冒險初衷。（CATCHPLAY提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕電影《侏羅紀世界：重生》集結人氣女星思嘉喬韓森、奧斯卡得主馬赫夏拉阿里、以及英國男神喬納森拜利，帶觀眾忠實回歸最初《侏羅紀公園》系列的冒險初衷，更將恐龍的刺激與恐怖感推向新高峰，驚悚感被譽為全系列之最。

為打造身歷其境的緊張震撼，劇組特地前往泰國取景，沒想到開拍第一天就狀況連連，但也讓喬納森對首度合作史嘉蕾留下深刻的印象，直呼她像女英雄一樣帥氣。

喬納森回憶：「我們在泰國的第一天拍攝就遇到土石流，當時土石一直拍打上岸，我們只有4小時可以拍攝。我看著史嘉蕾切斷電網，然後轉過身跟我們說：『我們會沒事的。』那一刻的她實在是太帥了！讓我全身瞬間起雞皮疙瘩。」

《侏羅紀世界：重生》帶觀眾忠實回歸最初《侏羅紀公園》系列的冒險初衷。（CATCHPLAY提供）《侏羅紀世界：重生》帶觀眾忠實回歸最初《侏羅紀公園》系列的冒險初衷。（CATCHPLAY提供）

除了驚險場面之外，在《侏羅紀世界：重生》中飾演古生物學家的喬納森拜利，也有一場關鍵戲要表現出與恐龍的第一次接觸，他形容當下的悸動，宛如體驗到「童年夢想成真」的奇妙時刻：「那是在泰國喀比的草地上，我伸手摸到了泰坦巨龍的腿，那感覺就像我五歲時第一次看《侏羅紀公園》一樣。」

不過他也笑說，那條「恐龍腿」其實是一根藍色巨型管子，裡面還藏著大汗淋漓、努力喘息的工作人員。「雖然看起來有點荒誕，但這就是電影的魔法，能讓人忘記現實、相信眼前的一切。」

《侏羅紀世界：重生》目前全球票房突破7.7億美金（約台幣230億元），將於8月16日在CATCHPLAY+上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中