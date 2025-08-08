晴時多雲

娛樂 最新消息

不只沈玉琳！高凌風、郭台成6名人血癌奮戰史曝光

高凌風（左起）沈玉琳、郭台成皆受血癌威脅。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）高凌風（左起）沈玉琳、郭台成皆受血癌威脅。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕沈玉琳6日透過臉書證實自己罹患俗稱血癌的白血病，並宣布全面暫停工作接受治療，向粉絲喊話「我們後會有期」。血癌是一種造血系統惡性腫瘤，成因可能與基因突變、病毒感染、輻射暴露及化學物質接觸等有關，病程依急慢性與細胞類型可再細分多種型態。事實上，過去演藝圈、體壇與媒體界，也有多位知名人士曾與血癌正面奮戰。

沈玉琳

綽號「荒謬大師」的沈玉琳，在公開病情的同時，坦言將全面暫停所有工作專注治療，並感謝粉絲的鼓勵與祝福。他以「我們後會有期」表達樂觀態度，讓外界看見他面對病魔的堅定心情。

高凌風

2012年12月，高凌風因高燒與呼吸困難送醫，確診急性骨髓性白血病，雖接受治療，但癌細胞未能完全清除，他最終放棄幹細胞移植，改採保守療法，並於2014年2月病逝，享壽63歲，從確診到離世僅約1年2個月。

潘忠韋

前職棒球員潘忠韋於2019年底確診急性淋巴性白血病，治療過程歷經兩次骨髓移植與三次敗血性休克。第一次移植失敗後，第二次由哥哥潘忠勳捐贈骨髓救回一命，康復後他潘忠韋積極投入癌症公益，感性表示「沒有哥哥，就沒有今天的我。」

劉忠繼

台視前主播劉忠繼於2022年確診骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化，屬血癌相關疾病，不久後辭世。摯友李四端在告別式上回憶，劉忠繼在罹病後仍保持輕鬆從容的態度，反而讓朋友覺得過去的擔憂都是多餘的。

郭台成

鴻海創辦人郭台銘的么弟郭台成，2007年確診急性骨髓性白血病，郭台銘為搶救弟弟生命不惜投入大量資金與全球醫療資源，仍在同年7月病逝北京，享年46歲。這段經歷也促使郭台銘創立永齡健康基金會，推動癌症防治與研究。

「東方比利」汪中成

曾在新加坡奪下18座電台獎項的汪中成，1993年首次罹患血癌，2008年復發。2010年他赴美接受骨髓移植後成功康復，隨後出版抗癌書籍，並長期參與新加坡癌症互助協會活動，鼓勵病友積極面對病魔。

