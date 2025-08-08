晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

具惠善離婚5年被當笑哏！痛批安宰賢卑鄙：別拿我當笑話

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕安宰賢與具惠善曾有過一段婚姻，近年安宰賢上節目時常被當作調侃的哏，笑翻許多觀眾。但前妻具惠善似乎笑不出來，直言根本是二次傷害。

安宰賢、具惠善在2016年結婚，2020年離婚。具惠善在IG上表示，她與前夫在離婚的過程中，雙方意見相左，但最終的共識是不追究誰的錯，雖然不算真正的和解，不過也可以視作一種默契以及做人的道義。

具惠善發文呼籲安宰賢別拿她當哏。（翻攝自IG）具惠善發文呼籲安宰賢別拿她當哏。（翻攝自IG）

她坦言，自己跟安宰賢的離婚過程非常不愉快，但安宰賢同為業界人士，卻不斷用間接、模稜兩可的話語，在真話與開玩笑之間提到她，讓具惠善直呼非常卑鄙，而綜藝節目為了效果，對她來說同樣是二次傷害。

安宰賢（左）、具惠善曾是人人稱羨的夫妻。（翻攝自X）安宰賢（左）、具惠善曾是人人稱羨的夫妻。（翻攝自X）

具惠善希望綜藝節目也能保有良知，也不認為新聞一直把她貼上「離婚5年」的標籤是正確的。她表示，雖然自己哭點比較高，但不代表自己沒有感情，任何人都不應該為了娛樂大眾，而擁有嘲笑她的權利。

最後具惠善向安宰賢喊話：「我真心希望前配偶不要再把『我』拿來當素材，以獨有的身分以及真誠去活動，受到關注並成長進步，且順利發展。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中