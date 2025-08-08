具惠善離婚5年被當笑哏！痛批安宰賢卑鄙：別拿我當笑話

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕安宰賢與具惠善曾有過一段婚姻，近年安宰賢上節目時常被當作調侃的哏，笑翻許多觀眾。但前妻具惠善似乎笑不出來，直言根本是二次傷害。

安宰賢、具惠善在2016年結婚，2020年離婚。具惠善在IG上表示，她與前夫在離婚的過程中，雙方意見相左，但最終的共識是不追究誰的錯，雖然不算真正的和解，不過也可以視作一種默契以及做人的道義。

她坦言，自己跟安宰賢的離婚過程非常不愉快，但安宰賢同為業界人士，卻不斷用間接、模稜兩可的話語，在真話與開玩笑之間提到她，讓具惠善直呼非常卑鄙，而綜藝節目為了效果，對她來說同樣是二次傷害。

具惠善希望綜藝節目也能保有良知，也不認為新聞一直把她貼上「離婚5年」的標籤是正確的。她表示，雖然自己哭點比較高，但不代表自己沒有感情，任何人都不應該為了娛樂大眾，而擁有嘲笑她的權利。

最後具惠善向安宰賢喊話：「我真心希望前配偶不要再把『我』拿來當素材，以獨有的身分以及真誠去活動，受到關注並成長進步，且順利發展。」

