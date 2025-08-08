晴時多雲

娛樂 歐美

（連線訪問）喜劇天王自嘲「老很快」 兩大夯作同時進行都大獲好評

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線訪問〕喜劇天王塞斯羅根日前剛以Apple TV+ 熱門影集《片廠風雲》風光入圍艾美獎23項大獎、打破喜劇影集紀錄成為話題焦點，他與蘿絲拜恩合作的《柏拉圖式關係》第2季也於近日回歸，帶來更多混亂與笑料。他表示，能在兩部風格迥異的作品間來回切換，是一種創作上的「美好平衡」。

塞斯羅根（右）和蘿絲拜恩一同回歸《柏拉圖式關係》第2季。（Apple TV+ 提供）塞斯羅根（右）和蘿絲拜恩一同回歸《柏拉圖式關係》第2季。（Apple TV+ 提供）

《柏拉圖式關係》第2季於爛番茄影評網一開盤便獲得100%新鮮度超好評，塞斯透露一開始構思《片廠風雲》時，就已經知道同時會拍《柏拉圖式關係》第2季，「能夠一邊拍像《片廠風雲》這種精密計算、每個鏡位都被規劃得一絲不苟的作品，再轉向拍像《柏拉圖式關係》這種講求表演、尋找場景節奏、充滿即興空間的作品…能同時參與兩者，真的是一份美好的禮物。」

塞斯羅根（左）和蘿絲拜恩日前一同出席《柏拉圖式關係》第2季洛杉磯首映。（Apple TV+ 提供）塞斯羅根（左）和蘿絲拜恩日前一同出席《柏拉圖式關係》第2季洛杉磯首映。（Apple TV+ 提供）

塞斯直說很喜歡《柏拉圖式關係》這種非常生活化的喜劇，比較即興、隨性一些，「因此，它更貼近一般觀眾的生活。」雖然兩部作品風格南轅北轍，他認為《柏拉圖式關係》依舊有強烈的共鳴感：「這季劇情非常有共鳴，真實反映出我與身邊朋友正在經歷的種種，同時又很好笑、很愚蠢，這就是它的魅力。」

蘿絲拜恩直說再和塞斯羅根合作《柏拉圖式關係》第2季，關係更像家人。（Apple TV+ 提供）蘿絲拜恩直說再和塞斯羅根合作《柏拉圖式關係》第2季，關係更像家人。（Apple TV+ 提供）

談起與蘿絲多次搭檔的默契，塞斯和她皆認為第2季合作更像家人，蘿絲笑說：「塞斯的呼吸、生活方式、走路方式，都是喜劇。我自己並非來自單口喜劇、即興等背景，能與來自那個世界的人產生喜劇火花真的很有趣，也很讓人興奮。」更謙虛表示自己總是繞著他轉，陷入他的「喜劇引力圈」。

塞斯羅根（右）和蘿絲拜恩在《柏拉圖式關係》第2季，依舊充滿喜劇火花。（Apple TV+ 提供）塞斯羅根（右）和蘿絲拜恩在《柏拉圖式關係》第2季，依舊充滿喜劇火花。（Apple TV+ 提供）

至於多年合作下來，兩人是否對彼此有什麼新發現？塞斯不改幽默表示「沒有」，說完不忘加上標誌性魔性笑聲，蘿絲也附和。兩人一致認為彼此都很「低調」，蘿絲說：「我們沒什麼戲劇性的轉變。」塞斯則開玩笑自嘲：「我唯一的變化就是老得很快！」《柏拉圖式關係》第2季已於Apple TV+ 上線，第1季同步上線中。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

