沈玉琳罹血癌震驚演藝圈！宋偉恩演出巧合入圍國際獎
宋偉恩在《血‧拾人生》中飾演血癌病患朱頤，角色展現生命韌性。（大愛提供）
〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝主持人沈玉琳昨證實罹患血癌，後續將進行化療及骨髓移植評估，也讓「血癌」這個疾病再度被推上輿論焦點；早前播出的大愛劇《血·拾人生》刻畫病友心境，讓外界對此疾病多了更多關注與同理。其中宋偉恩演出病痛與心理的層遞變化，演出令人揪心，今（7）憑該劇入圍2025亞洲影視內容大獎最佳男主角獎。
宋偉恩在《血‧拾人生》首波卡司發布會上現身，與共同演出的黃薇渟出席捐血建檔公益活動，實際挽袖助人，用行動關心血癌病友。
宋偉恩為角色剃髮入戲，真實刻畫血癌病患心境。（大愛提供）
宋偉恩得知入圍2025年「亞洲影視內容大獎」電視節目類最佳男主角獎，感念劇中原型人物朱頤帶來的勇氣與生命力量。他在劇中呈現病患從確診、治療到面對生命轉折的歷程，讓觀眾真切感受到血癌患者面臨的生理與心理煎熬。
