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被問前任男友趙駿亞 高宇蓁「1問句」高EQ閃掉

高宇蓁受訪談及感情生活。（記者胡舜翔攝）高宇蓁受訪談及感情生活。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕高宇蓁創立的保養品牌今年迎向7週年，事業越做越大，她不忘經營私下感情生活，和室內設計師男友近日也挺過7年之癢。今受訪時她哈哈大笑說：「從沒癢過。」但對於前任男友趙駿亞日前家暴新聞，她高EQ閃過，僅回：「還有別題嗎？」

高宇蓁找來拍BL劇爆紅的張哲偉、陳峻廷當品牌大使。（記者胡舜翔攝）高宇蓁找來拍BL劇爆紅的張哲偉、陳峻廷當品牌大使。（記者胡舜翔攝）

她今年找來拍BL劇爆紅的張哲偉、陳峻廷當品牌大使，2位鮮肉從小看她演的八點檔長大，其中她和張哲偉年紀差21歲，近來因魏如萱認愛小21歲男友Ian話題正熱，對於相差21歲，高宇蓁認為若演演情侶她ok，但現實生活中不能接受年紀小這麼多的男生當男友。

46歲的高宇蓁被問及姊弟戀，她招認現在男友小她5歲，過去曾被相差12歲的弟弟追求，她坦言當弟弟ok，但情侶不行，「年紀會影響到思考，對於未來共通目標有點不同。」

而一旁的鮮肉張哲偉、陳峻廷首度和高宇蓁合作，陳峻廷直呼：「亢奮中帶點期待！」還邀約高宇蓁之後一起合作唱跳歌曲，高宇蓁立刻說：「我唱他跳！擔心沒人想看我跳舞，所以讓我唱溫暖的歌療癒就好。」

張哲偉則說自己過去看高宇蓁作品長大，像是《娘家》、《夜市人生》等，一邊看劇一邊練台語，也算是從小就跟著高宇蓁學台語。

高宇蓁受訪談及戀愛觀。（記者胡舜翔攝）高宇蓁受訪談及戀愛觀。（記者胡舜翔攝）

此外，高宇蓁提到找張哲偉、陳峻廷當品牌大使其實是男友建議的，她男友會給予她品牌形象的討論意見。然而2人交往超過7年，對於婚事目前沒打算，自認過了衝動想結婚的年紀，共識是「一起過好生活才是最重要」，高宇蓁回歸老話一句：「有好消息一定會告訴你。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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