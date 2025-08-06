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娛樂 最新消息

歌手國道打滑驚險一瞬間 瞥見「釋迦牟尼佛小卡」奇蹟出現

蘇震洋經歷過幾次驚險事件。（綵星娛樂提供）蘇震洋經歷過幾次驚險事件。（綵星娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手蘇震洋年近50才圓夢，推出個人首張專輯《不晚》，近期還邀請到王彩樺助陣演出《我該拿你怎麼辦》MV。農曆民俗月將至，雖然蘇震洋沒有遇過靈異經驗，卻有3次驚險過程，生死一瞬間，讓他非常難忘。

蘇震洋分享經歷過的驚險狀況，第一次在國中，有天走在小鎮街道過馬路時誤判車速，一台藍色小貨車猛衝而來，他當場嚇到呆立原地，短短一瞬間，他覺得腦海中真的出現「瀕死跑馬燈」。

另一次是大學時開車行經三義交流道，高速公路施工路面滿是泥沙，他的車子突然打滑，先撞護欄再失控在國道中央旋轉。劇烈的旋轉力將他甩到副駕駛座，這時副駕前方抽屜忽然打開，一張釋迦牟尼佛小卡飄到眼前，隨著車身轉動與他對視數秒。打滑結束後，他渾身冷汗、腿軟下車，才發現後面一排車子全都緊急煞車，所幸無人傷亡，他感恩說：「真的是神佛保佑！」

還有一次可怕的印象是1999年的921大地震，他沉睡中全然不知，直到一聲巨響，木頭衣櫥傾倒重重砸在他的腳上，衣櫥上的電視也被震落，正好摔在枕邊，與他的頭只差幾公分距離，他驚呼：「如果睡姿偏一點，電視可能就直接砸中頭部！」

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