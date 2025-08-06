「台灣第一女優」許願一年旅費 醫生男友砸重金讓她飛到飽

醫生男友霸氣應允送旅費，吳夢夢接下來不是在旅行，就是在旅行的路上。（翻攝自Threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕被BBC稱為「台灣第一女優」的吳夢夢，近來化身「空中飛人」，不斷在世界各地穿梭，並持續透過社群與粉絲分享旅途點滴。剛於上月27日歡慶35歲生日的她，近日曝光與男友的甜蜜對話，透露自己今年獲得了一份超狂生日禮物，讓她又驚又喜，開心直呼男友是，「世界上最好的男朋友！」

吳夢夢提到，先前與任職急診室的男友「熊吉」聊天時，對方問她想收到什麼生日禮物？她不假思索回答：「一年的旅費。」沒想到男友毫不猶豫便點頭答應，讓她當場愣住。熊吉則淡淡回應：「妳都說了，當然要答應妳啊。」這番霸氣回應讓吳夢夢感動不已，接著忍不住追問：「國內外都算嗎？」熊吉依舊阿莎力：「算啊！」讓她興奮嗨喊：「哇！！！你是世界上最好的男朋友！！」

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吳夢夢35歲生日禮物，一開口就拿到「一年旅費」。（翻攝自Threads）

由於男友平日需值班、無法陪同出遊，吳夢夢接下來的生活模式簡單明瞭，「不是在旅行，就是在前往旅行的路上。」她也提前規劃好下半年的旅行清單，包括8月前往清邁、9月飛澳門和首爾、10月遊東京、11月探訪米蘭和杭州，壓軸則是12月的普吉島之旅。此外，她還預告秋冬將帶愛犬金寶一起展開環島行程，並寫下：「每一天都要開心的過！」

吳夢夢與熊吉穩定交往約6年，兩人因在台北車站邂逅結緣，當時是她主動搭訕，甚至邀對方拍片，才慢慢展開戀愛關係。男方曾探詢她對婚姻的想法，她也坦率表示目前沒有結婚的憧憬，直說：「你如果真的想結婚，可以去找別人。」

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