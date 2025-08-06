詹惟中捲抄襲風波！張盛舒再撂狠話：用餘生向惡劣算命宣戰

〔娛樂中心／綜合報導〕命理師張盛舒怒控靈機公司抄襲其原創內容，並以「詹惟中大師親批」為噱頭販售命理產品，涉嫌侵害著作權。他今於臉書再度開砲，指控這場官司纏訟3年，靈機已向檢方坦承詹惟中未參與內容撰寫，詹惟中卻始終閃避、不說清楚。

張盛舒表示，靈機產品頁面皆強調詹惟中親批，2023年知道被告後詹惟中立即要求靈機下架其照片。靈機趕快把「親批」全部改成「推薦」。（翻攝自臉書）

張盛舒強調靈機公司涉嫌冒用他創立的科技紫微網內容，並假借詹惟中名義包裝命理商品，對消費者構成重大欺瞞。他公開詹惟中的答辯書，指出對方明確表示僅提供影音、未涉入文案撰寫，印證所謂的「大師親批」根本子虛烏有。

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他怒斥：「消費者都是因為『詹惟中親批』才去消費，結果卻全部是假的！這牽涉到消費者的權益，我當然要公開真相。詹惟中不要躲閃，必須和消費大眾說清楚！」他更預告將於明晚8點開直播，揭發靈機抄襲、包裝過程的完整內幕，並警示社會注意「惡劣算命詐術」。

張盛舒公開詹惟中民事答辯二狀。（翻攝自臉書）

張盛舒表示過去算命界常遭詬病，就是因部分從業者打著命理名義行騙。他創立科技紫微網25年，就是為了推動命理科學化，現在卻被大肆抄襲，「這不只是抄襲，更是欺騙！我不再沉默，誓用餘生來向惡劣算命宣戰！」

詹惟中怒槓張盛舒敗訴後仍不收手。（資料照，中天提供）

對於張盛舒的指控，詹惟中日前發出聯合與個人聲明，強調多年來已遭刑事與民事雙重訴訟，檢方已認定無違法、法院亦判原告敗訴。他痛批張盛舒[]，繼續在社群平台發表不實言論，嚴重損害其名譽，已委任律師提告妨害名譽。他表示：「這不是為了報復，而是為了止息謠言、還我清白。」目前雙方仍各說各話，命理界風波持續延燒。

＋詹惟中、張盛舒資料照

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