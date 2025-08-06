晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹惟中捲抄襲風波！張盛舒再撂狠話：用餘生向惡劣算命宣戰

〔娛樂中心／綜合報導〕命理師張盛舒怒控靈機公司抄襲其原創內容，並以「詹惟中大師親批」為噱頭販售命理產品，涉嫌侵害著作權。他今於臉書再度開砲，指控這場官司纏訟3年，靈機已向檢方坦承詹惟中未參與內容撰寫，詹惟中卻始終閃避、不說清楚。

張盛舒表示，靈機產品頁面皆強調詹惟中親批，2023年知道被告後詹惟中立即要求靈機下架其照片。靈機趕快把「親批」全部改成「推薦」。（翻攝自臉書）張盛舒表示，靈機產品頁面皆強調詹惟中親批，2023年知道被告後詹惟中立即要求靈機下架其照片。靈機趕快把「親批」全部改成「推薦」。（翻攝自臉書）

張盛舒強調靈機公司涉嫌冒用他創立的科技紫微網內容，並假借詹惟中名義包裝命理商品，對消費者構成重大欺瞞。他公開詹惟中的答辯書，指出對方明確表示僅提供影音、未涉入文案撰寫，印證所謂的「大師親批」根本子虛烏有。

他怒斥：「消費者都是因為『詹惟中親批』才去消費，結果卻全部是假的！這牽涉到消費者的權益，我當然要公開真相。詹惟中不要躲閃，必須和消費大眾說清楚！」他更預告將於明晚8點開直播，揭發靈機抄襲、包裝過程的完整內幕，並警示社會注意「惡劣算命詐術」。

張盛舒公開詹惟中民事答辯二狀。（翻攝自臉書）張盛舒公開詹惟中民事答辯二狀。（翻攝自臉書）

張盛舒表示過去算命界常遭詬病，就是因部分從業者打著命理名義行騙。他創立科技紫微網25年，就是為了推動命理科學化，現在卻被大肆抄襲，「這不只是抄襲，更是欺騙！我不再沉默，誓用餘生來向惡劣算命宣戰！」

詹惟中怒槓張盛舒敗訴後仍不收手。（資料照，中天提供）詹惟中怒槓張盛舒敗訴後仍不收手。（資料照，中天提供）

對於張盛舒的指控，詹惟中日前發出聯合與個人聲明，強調多年來已遭刑事與民事雙重訴訟，檢方已認定無違法、法院亦判原告敗訴。他痛批張盛舒[]，繼續在社群平台發表不實言論，嚴重損害其名譽，已委任律師提告妨害名譽。他表示：「這不是為了報復，而是為了止息謠言、還我清白。」目前雙方仍各說各話，命理界風波持續延燒。

＋詹惟中、張盛舒資料照

https://www.facebook.com/share/p/16sCPPZAPN/

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中