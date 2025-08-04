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娛樂 音樂

台灣男團登韓2大舞台！踩3公斤鐵鞋「獻上雙膝」 下一秒膝蓋發炎跑3趟醫院

〔記者張釔泠／台北報導〕新銳人氣男團SEVENTOEIGHT搶攻韓國樂壇，日前攜全新主打《Drip & Drop》初登韓國兩大打歌舞台《THE SHOW》、《MUSIC BANK》，不僅開全MIC展現過人的LIVE唱跳實力，更把取自新歌諧音的獨門舞功「雞爪舞」發揮如行雲流水般，只見6人足蹬3公斤鐵鞋帥氣演繹「獻上雙膝」的地板動作，炸裂的視覺衝擊瞬間圈粉無數。

SEVENTOEIGHT征服韓國打歌舞台。（天空娛樂提供）SEVENTOEIGHT征服韓國打歌舞台。（天空娛樂提供）

在韓國甫出道就能踏上夢寐以求的打歌舞台宣傳，讓SEVENTOEIGHT全員直呼「美夢成真」，上場前針對「開全MIC實唱」連做3天體能加強訓練，身為隊長的麒文不僅親身帶隊操練「邊跑邊唱」、「邊跳繩邊唱」、「邊撐平板支撐（棒式）邊唱」3大重點，更在打歌舞台當天提早起床繞著宿舍慢跑20分鐘，除了「暖機」熱身，更透過流汗消水腫，只為自己在鏡頭前保持最佳狀態。

SEVENTOEIGHT征服韓國打歌舞台。（天空娛樂提供）SEVENTOEIGHT征服韓國打歌舞台。（天空娛樂提供）

結果沒想到真正到了打歌舞台處男秀當天仍難掩緊張情緒，學駿自曝上場前「腦筋空白手腳狂抖」，而美祥M則被團員發現在彩排當「結尾妖精」時，不僅手緊張到直發抖，僵硬扭曲的表情更成了下台後大家模仿對象，讓他笑說：「也因為這樣緩和了大家緊張的情緒！」看到台下竟有台灣粉絲特別飛來韓國應援，更讓六帥感動到紅眼眶。

SEVENTOEIGHT征服韓國打歌舞台。（天空娛樂提供）SEVENTOEIGHT征服韓國打歌舞台。（天空娛樂提供）

這支難度超高的「雞爪舞」可說讓SEVENTOEIGHT吃足苦頭，呼應歌名《Drip & Drop》無論舞蹈本身動作速度、複雜性、力道、情緒都得像「水」一樣流動變換，加上「雞爪舞」舞蹈編排上得展現高強度的爆發力，讓團員們形容是「魔王級作品」；其中副歌的舞步由於得瞬間跪下，更讓全員練到雙膝瘀青，為了保護膝蓋免於受傷，在雕舞時還戴著護膝練舞，其中為了求好的美祥M在跪下時沒拿捏好力道導致膝蓋發炎，還因此跑了3趟醫院成傷兵，讓他苦笑說：「每一跳一次虛脫一次，根本不是人跳的舞！」

SEVENTOEIGHT征服韓國打歌舞台。（天空娛樂提供）SEVENTOEIGHT征服韓國打歌舞台。（天空娛樂提供）

值得一提的是，由於每人都穿著重達3公斤的鞋子練舞，搭配舞蹈可說在在考驗每位團員的核心及腿力，讓每位團員在練舞同時更進行核心及腿部重訓，如此一個月練舞操下來，每位成員不僅都瘦三公斤，雙腿上更瘀青遍佈，讓團員JAGGER柏佑笑說：「每次練完大家都互看對方哪裡多一塊瘀青，像比戰績一樣！」《Drip & Drop》MV上架一周就破300萬點閱，足見SEVENTOEIGHT的人氣魅力。

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