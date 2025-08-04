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女兒錄取「賓州大學雙碩士」 賈永婕驕傲喊：等妳回來接棒

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北101董座、女星賈永婕即使工作忙碌仍用心經營社群，她昨（3日）發文透露，女兒安安暑假過後將到賓州大學攻讀雙碩士學位，並分享申請過程，讓她忍不住直呼，「真的好驕傲喔」，並喊話安安，「等你回來接棒」。

賈永婕女兒安安（左）錄取賓州大學雙碩士。（翻攝自臉書）賈永婕女兒安安（左）錄取賓州大學雙碩士。（翻攝自臉書）

賈永婕於臉書撰文表示，暑假過完，安安即將展開一段新的旅程，要去賓州大學攻讀雙碩士學位，分別是International Education（國際教育）和 Nonprofit Leadership（非營利組織領導），她坦言，「聽起來真的有點硬」並開玩笑說，女兒走的是「沒有利潤」的人生路線。

賈永婕分享，女兒在申請過程中，有一題是詢問，「你為什麼選擇這個科系？未來想在哪個組織服務呢？」安安則說，「我未來想加入 Janet Chia Charity Association（台灣永婕美少女慈善協會）」，並把賈永婕從醫療器材捐助開始，到疫情後轉為偏鄉心理輔導計劃的整個過程、理念、未來方向，統統寫進去。見此，學校回應，「這個組織雖然不大，但計劃明確，執行細膩，能看出申請者對未來的了解與承諾」，教授們相當認同其方向。

賈永婕（右）喊話女兒，「媽媽會撐著，繼續努力，等你回來接棒。」（翻攝自臉書）賈永婕（右）喊話女兒，「媽媽會撐著，繼續努力，等你回來接棒。」（翻攝自臉書）

賈永婕表示，那一刻差點感動落淚，感覺自己也被常春藤認可了。她也分享，台灣永婕美少女慈善協會這些年的努力，不僅擴大服務範圍，團隊也越來越專業，越來越壯大。然而，計畫每年都在擴張，她的壓力也隨之升高，「但我們知道，孩子們的需求真的存在」，因此她唯一能做的募款方式，就是一點一滴在FB、社群平台土法煉鋼。

賈永婕說，她告訴女兒，「希望你學到的，不只是理想，而是如何永續地經營一個非營利組織，怎麼募資、怎麼規劃、怎麼領導一個溫暖有力量的團隊」，並喊話，「媽媽會撐著，繼續努力，等你回來接棒。」

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