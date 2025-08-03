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娛樂 音樂

拍謝少年成軍20年！9個字笑翻粉絲 宣布12月幹大事

〔記者張釔泠／台北報導〕拍謝少年前晚登上Legacy Taipei，為成團20週年專場《現場處理》北中南巡迴揭開序幕，暌違7年再度回到Legacy千人場地，以三件式的搖滾樂貫徹初心，以最鐵漢硬派的演出「現場處理」回應粉虱（粉絲名）累積已久的喜怒哀樂。

拍謝少年相隔7年開唱。（Legacy提供）拍謝少年相隔7年開唱。（Legacy提供）

拍謝少年展現正宗海口味的現場魅力，Talking後登場的《噪音公寓》點燃第一波高潮，隨後串起《海口味》、《兄弟沒夢不應該》、《歹勢好勢》、《噪音公寓》4張專輯的精選曲目，一次唱滿唱足。

拍謝少年相隔7年開唱。（Legacy提供）拍謝少年相隔7年開唱。（Legacy提供）

台北場限定的《佇世界安靜的時》更成為全場默契合唱的魔幻時刻。維尼分享:「今年開始唱一些以前的歌曲，前兩張專輯都是年輕的時候寫的歌，現在重新再唱，有一種舊酒裝新瓶的感覺。」薑薑妙語回應:「不是黑矸仔裝豆油嗎?」逗笑全場。

拍謝少年相隔7年開唱。（Legacy提供）拍謝少年相隔7年開唱。（Legacy提供）

演出中場播放20週年影片，與樂迷共同回顧成團記憶，從2012年蚵寮漁村小搖滾、2015年初次登上日本Summer Sonic舞台及台灣各大音樂場景，重新溫習拍謝少年和粉虱共築的人生音樂之路。

下半場接連演唱《上溫柔的所在》、《時代看顧正義的人》及《歹勢中年》等作品，樂迷情緒再度掀起一波高潮。貝斯手薑薑說道：「如果發生什麼事，只要有責任和愛，都可以度過。」更打趣自嘲：「身為元祖聽團仔，在有趣的場景辦好玩的演出，是我們一直想做的事—我這不就來了嗎?」引起樂迷一陣鼓噪歡呼。

拍謝少年相隔7年開唱。（Legacy提供）拍謝少年相隔7年開唱。（Legacy提供）

拍謝少年不僅用音樂回應樂迷澎湃情緒，並說道：「不論我們認為現在身處高潮或低潮，時間是我們的朋友。」語畢隨即演唱《兄弟沒夢不應該》，現場瞬間化作粉虱專屬KTV，成為這世代搖滾樂迷情感的出口與連結。尾聲以《深海的你》及《暗流》等曲目柔情回應「鐵漢柔情」主題，讓整場的能量情緒與淚水得以釋放。

走過20年，拍謝少年並宣布相隔5年，將於12月舉辦第二屆「山盟海誓 Wind & Current Music Festival」音樂節，重返台北微遠虎山與高雄蚵仔寮，延續原創精神，推出依山傍海、最貼近土地與野性的活動內容，請樂迷密切關注售票資訊。

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