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娛樂 電視

李威捲「精舍命案」遭起訴 林逸欣婚宴未邀緋聞舊愛...原因曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕「音樂精靈」林逸欣2日與從事科技業的老公「Tony」陳孟強，於台北寒舍艾美酒店席開27桌、花費近200萬補辦婚宴，總算完成延宕3年、兩度延期的婚宴。伴郎李運慶不僅是媒人，也是新郎Tony的國小、國中同學，他和林逸欣合作《艋舺燿輝》相識，因此林逸欣特別邀請同劇演員一同參與喜宴，不過被問到是否也邀請同戲的李威？林逸欣回應：「沒邀請，感覺不太合適。」

林逸欣（左）在《艋舺燿輝》與李威（右）湊對，後來傳出秘遊沖繩5天。（資料照，華視提供）林逸欣（左）在《艋舺燿輝》與李威（右）湊對，後來傳出秘遊沖繩5天。（資料照，華視提供）

李威近來因捲入台北市「精舍命案」，已被台北地檢署依傷害致死等罪起訴，並轉為污點證人，檢方將建請法院減刑或免刑。由於他當年與林逸欣合作《艋舺燿輝》一度傳出緋聞，因此是否邀請出席婚禮備受矚目。對此，林逸欣也坦言：「沒邀請，感覺有點不太適合，怕他有事在忙。」

林逸欣（左）與老公「Tony」登記結婚3年，終於如願舉行婚宴。（欣宇宙音樂提供）林逸欣（左）與老公「Tony」登記結婚3年，終於如願舉行婚宴。（欣宇宙音樂提供）

伴郎李運慶和伴娘李佳豫曾交往5年，2015年宣布分手，昨李運慶帶著懷孕8個月的老婆洪詩與女兒「哺哺」出席婚宴，洪詩被問是否會介意老公和前女友一同擔任伴郎伴娘，她大方笑說：「完全不會介意！」李運慶表示，自己與新郎Tony是國小、國中同學，從小就是好兄弟，「我們國中同班的時候，他就說『我以後結婚，你要當我伴郎』，我們認識太久了。」

林逸欣（左）與老公「Tony」登記結婚3年，終於如願舉行婚宴。（欣宇宙音樂提供）林逸欣（左）與老公「Tony」登記結婚3年，終於如願舉行婚宴。（欣宇宙音樂提供）

林逸欣與老公Tony的緣分始於十年前。當時她與合作《艋舺燿輝》的李運慶及共演《天若有情》的李佳豫收工相約吃飯，猶記得很多朋友不知何故放鴿子，最後討論到李運慶家吃飯，席間出現李運慶的國小、國中同學Tony。林逸欣笑說：「沒想到那一頓飯，竟是我們故事的開頭。」Tony大方承認對林逸欣一見鍾情，也主動要聯絡方式，「第一次見到她，對她印象超好，她一直笑笑的，沒有距離感，也沒看過她發什麼脾氣，很有耐心。」兩人因志趣相投而逐漸靠近，並在2022年完成登記。

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