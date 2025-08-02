林逸欣婚宴延2次終圓夢！首攜帥尪現身：唯一讓我有安全感的男人

林逸欣今（2日）與從事科技業的老公Tony於台北寒舍艾美酒店補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「音樂精靈」林逸欣今（2日）與從事科技業的老公Tony於台北寒舍艾美酒店補辦婚宴。兩人2021年宣布喜訊，當時萬事皆備，卻遇上COVID-19疫情攪局，只得順勢延期，隔年7月索性先完成登記，但婚宴一波三折，共準備了3次，光是喜帖就重印3次，這場歷經3年疫情延宕的喜宴，在親友滿滿祝福中順利完成。林逸欣感性表示：「這是我最幸福的一場演出。」

Tony首度面對媒體顯得淡定，他笑說：「這是第一次，不過沒那麼緊張啦，現在心情還好。」他透露私下常稱太座林逸欣為「老闆」：「她是我真正的老闆，交代我怎麼處理，我就怎麼處理。」

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林逸欣今（2日）與從事科技業的老公Tony於台北寒舍艾美酒店補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

被問到經濟大權是否掌握在林逸欣手上？她馬上否認：「沒有啦，我們是分開的。他很支持我跟我的家人，甚至會陪我一起下台南陪爸媽。」談起初次見家長的經過，林逸欣笑說當初才認識兩週就「騙」Tony回台南：「我說要回家吃飯，順便問他要不要去台南玩，就帶他見爸媽了。」林父熱愛成語接龍、猜燈謎，讓Tony吃飯吃得「戰戰兢兢」，心情也非常緊張，林逸欣笑說：「因為他都接不出來。」

林逸欣坦言，爸媽一開始並不滿意Tony：「因為我從來沒有帶過男生回家，沒有讓男生見過我爸媽。」但Tony用行動打動未來岳父母，甚至表示未來想定居台南，「他後來愛上台南。」談到對Tony的第一印象，她說：「他人很好、很照顧朋友，外型乾乾淨淨。」Tony打趣回：「就是沒什麼優點的意思。」她當眾放閃彈：「都是優點！」

林逸欣今（2日）與從事科技業的老公Tony於台北寒舍艾美酒店補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

林逸欣也坦言，會決定嫁給Tony，是因為他給她極大的安全感：「我是一個很戀家的人，會把父母的事放在第一位，長輩身體不適的時候，他都會第一時間想辦法幫我解決事情，疫情期間不敢搭高鐵，他立刻請假從台北開車載我回台南。我那時候真的超感動。他是第一個讓我感到安心的男生。」

Tony大方承認對林逸欣「一見鍾情」：「第一次見到她，對她印象超好，她一直笑笑的，沒有距離感，也沒看過她發什麼脾氣，耐心很好。」他主動向林逸欣加微信，感情迅速升溫。

林逸欣也透露婚宴延宕三次，其實一度考慮將婚宴場地改為「發片記者會」：「因為訂金都繳了，除了飯店，還有很多周邊的訂金。」

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