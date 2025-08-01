作風親中、貶台灣人像「蟾蜍」？翟翾遭疑被拔除離開T台

翟翾離開《新聞大白話》。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS《新聞大白話》主持人翟翾日前遭網友肉搜出與父親翟翬一同赴中國河南祭祖的行程影片，引發爭議。還有人指翟翾在中國展現親情、文化認同，回台卻在節目中諷刺本地人，痛批其立場反覆、言行不一。而昨她確定離開《新聞大白話》，傳出是因為違反「新聞倫理」遭電視台拔除，其父親翟翬昨也在臉書發文透露女兒動向。

翟翾昔主持《新聞大白話》，曾以「青鳥蟾蜍」暗諷字樣為題做談論。（翻攝自網路）

翟翾父親翟翬昨在臉書發文提到翟翾在T台工作12年，昨正式向電視台道別，雖被傳可能是遭拔除，但翟翬表示翟翾7月就已經做好離開決定，還指說她對公司不同意員工兩岸交流感到失望，然而翟翾親中、貶低台灣舉動引發部分網友不滿，認為她立場不一，至於翟翾離開電視台的確切原因，TVBS尚未做出回應。

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翟翬透露翟翾今後將投身自媒體，轉開網路節目。主持節目最後一天翟翾完成主持人的工作，並與來賓對話互動、合影留念，「至於對自己今後全心投入的自媒體經營，則明白成果得之不易」、「我們做父母的當然會全力支持，盡力作好後盾。」

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