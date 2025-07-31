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娛樂 最新消息

家寧慘了！一家五口4人遭起訴 涉侵佔頻道收益「最重可判5年刑期」

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出財務糾紛，經營者之一的Andy老師指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞頻道收益、逃漏稅，雙方自此開打經營權之戰；新北地檢署介入偵辦後，昨（30日）偵結正式起訴張家寧、張父、張母以及張妹共4人，檢方指控其涉嫌侵占頻道廣告與業配收入、商標權益共計8位數金額，並涉及逃漏稅與會計不實等罪嫌，最重恐面臨5年有期徒刑，全案僅張兄與「群海娛樂」無關連而全身而退。

張家寧（左）未經Andy同意擅自更改YouTube頻道密碼，涉妨害電腦使用罪。（組合照，翻攝自YouTube）張家寧（左）未經Andy同意擅自更改YouTube頻道密碼，涉妨害電腦使用罪。（組合照，翻攝自YouTube）

據了解，張家寧母親曾淑惠針對流量收益等被控侵占，辯稱頻道流量分潤是Andy設定在她名下，因此認為是要給她的「孝親費」，且群海公司是她個人出資的一人公司、Andy跟張家寧只是人頭股東，群海公司成立後頻道就變成群海公司的，認為這就是她的錢。但檢方認為，Andy跟張家寧並無讓渡頻道所有權給群海公司、將流量收益無償贈與曾淑惠之意，且曾淑惠在未告知情況下長期隱匿帳冊，並以家長權威、親情壓迫2人不得閱覽詳細財務流向，最終致使Andy無從核對。

最終，新北地檢署昨日偵結，起訴張母曾淑惠涉嫌侵占頻道廣告與業配收入、商標權益共計4318萬餘元，另與張父張國龍及胞妹張家芸逃漏稅逾572萬元；張家寧則被控變更頻道密碼，阻擋Andy使用涉妨害電腦使用罪。根據台灣法律，曾淑惠若犯下業務侵占、逃漏稅及會計不實等罪，最高可處5年以下有期徒刑並可併科罰金；張父及胞妹若協助逃漏稅，最高可處3年以下徒刑。至於張家寧涉犯妨害電腦使用罪，刑期將視具體案件情節而定，從拘役到數年不等。

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