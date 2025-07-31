緊咬Andy！張家寧深夜預告反擊 今早釋出「真相第三集」影片

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出財務糾紛，經營者之一的Andy老師指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞頻道收益、逃漏稅，雙方自此開打經營權之戰；新北地檢署介入偵辦後，張家寧被依妨害電腦使用罪起訴，不過她則發聲反控Andy才是涉犯妨害電腦使用罪的那個人。雙方持續隔空交火，張家寧今（31日）凌晨再度放話將釋出最新影片，迅速掀起熱烈討論。

張家寧預告今早9時釋出「真相第三集-香水玫瑰」最新影片。（組合照，翻攝自Threads、YouTube）

Andy與張家寧分手後徹底撕破臉，雙方不顧昔日情分對簿公堂，新北地檢署昨日偵結，起訴張母曾淑惠涉嫌侵占頻道廣告與業配收入、商標權益共計4318萬餘元，另與張父張國龍及胞妹張家芸逃漏稅逾572萬元；張家寧則被控變更頻道密碼，阻擋Andy使用涉妨害電腦使用罪。不過，張家寧爾後則發聲反咬Andy才是涉犯妨害電腦使用罪的那個人。

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針對張家寧指控更改Google AdSense驗證地址一事，Andy隨即也發聲澄清「那只是恢復頻道營利機制，在我頻道的3月15日影片也有完整說明，且早就向檢方報備過，才有今日起訴的進展。」同時他也反擊張家人，「至今仍發聲明欺騙，未誠實交代金流與財務事實。」最後更忍無可忍怒斥，「化妝跟濾鏡可以騙人，但金流的去向無從藏匿！期待司法嚴懲罪犯的那天趕快來臨。」

雙方持續隔空交火互不相讓，張家寧則順勢在社群預告今早將釋出最新影片，「《真相第三集—香水玫瑰》7月31日 明早9:00」同時更附上以黑底白字寫有「真相香水玫瑰」6個大字的圖片。張家寧此舉如同放話宣告反擊，更在網路上迅速發酵引發激烈討論，雖然有人隔岸觀火，有人投膏止火，亦有人消弭熄火，各界出發點雖不同，但一致的是皆在等待2人後續將如何應對進退，這起官司糾紛更將會如何進展。

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