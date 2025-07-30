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娛樂 最新消息

無性婚姻惹人嘆？ 28歲人妻瞞夫出道當AV女優

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲的南城莉乃（南城リノ）原是擅長開手排車的人妻，也自稱比先生還會「操控」手排車，但看似平凡的婚姻生活，背後卻有不為人知的心酸。雖然她與丈夫結婚才第二年，兩人卻早已陷入「零互動」的關係，讓她漸漸感到空虛。最終，她選擇瞞著丈夫，謊稱要探望老友，實際卻踏進了成人片製造商「SOD」的攝影棚，正式以AV女優身分出道。

28歲人妻南城莉乃隱瞞丈夫，偷偷加入成人片製造商「SOD」，以AV女優身份出道。（翻攝自劇照）28歲人妻南城莉乃隱瞞丈夫，偷偷加入成人片製造商「SOD」，以AV女優身份出道。（翻攝自劇照）

知名成人影評「一劍浣春秋」在專欄中大讚她的表現，直言南城莉乃雖打著「家庭主婦＋手排車達人」的設定，但她獨有的人妻氛圍以及自然反應，確實會讓人眼睛一亮。南城莉乃雖非驚為天人的類型，但卻有著一種接地氣的魅力，尤其在鏡頭前的肢體語言與情緒表現非常真實。

此外，他也分析，許多剛入行的新人往往難以掌握節奏，表情空洞、演出生硬，但南城莉乃卻完全不像在演戲。無論是微妙的神情變化，還是從容不迫的情緒投入，都令人難以將她與新人畫上等號，在劇中她的每一個眼神和反應，都透露著投入與情慾張力。

成人影評「一劍浣春秋」稱讚南城莉乃在鏡頭面前的表現非常真實。（翻攝自劇照）成人影評「一劍浣春秋」稱讚南城莉乃在鏡頭面前的表現非常真實。（翻攝自劇照）

儘管她用這樣的方式「圓夢」爭議性十足，但也在AV界掀起不小的水花。有網友好奇若她丈夫發現是否會怒不可遏，或反倒產生「被NTR」（被他人強佔配偶、對象）的刺激錯覺？事實上，南城莉乃的首次亮相，已成功引發話題與關注，成為業界近期討論度最高的新人之一。

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