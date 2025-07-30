張震嶽自爆為大咖男星寫歌 超驚喜後續曝光「超帥」

張震嶽化身琴手。（本色提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕張震嶽暌違十二年推出全新專輯《跟著感覺走》，承襲他一貫的創作節奏「生活在前，創作在後」，無論是在衝浪途中哼出的旋律，還是對日常觀察的紀錄，都自然地流進音樂之中。張震嶽說：「我話不多，喜歡在角落看故事發生。」

這次他蒐集普通人的牢騷，偷渡普通人的情感，在每首歌裡寫生；從宜蘭山上到台東海邊的移地錄音，也讓製作團隊真切地走進他以生活為核心的創作節奏。主打歌《梅雨季 Rainy Season》以濕熱潮濕的梅雨季節為引，串起青春記憶與感情遺憾。

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張震嶽化身琴手。（本色提供）

這首歌原本是張震嶽為潘瑋柏所寫的作品，初版較像Demo，如今重新詮釋以鋼琴為主軸，張震嶽坦言，《梅雨季》是整張專輯中他在製作過程裡聽最多次的一首歌，不只編曲風格與以往不同，Vocal表現也刻意調整，希望展現一種更成熟細膩的感覺。他說：「這是現在的創作才會出現的風格，早期多半是吉他導向，這首用爵士呈現，是這幾年慢慢喜歡上的元素。」

歌詞中「等我懂得反省，已經是幾年後的過往」、「當一切都沒改變的時候，我原來真的愛過你」點出遺憾的核心，張震嶽用《梅雨季》偷渡了自己對過往的思念與思考，也帶領聽眾在雨過天晴之際，重新正視那些錯過的風景與真實的愛。

張震嶽化身琴手。（本色提供）

MV概念靈感源自他在腳本會議上的一閃念，腦中浮現電影《海上鋼琴師》的畫面，MV拍攝當天，他親自上陣飾演一位失落的琴手，雖然本人並不會彈鋼琴，但透過肢體表演詮釋遺憾與回望。樂手們全程淋雨演出，他也從頭濕到腳，鞋子泡水完成拍攝，敬業態度令人敬佩。導演對每個畫面都極為滿意，現場更不時傳來工作人員讚嘆「好帥！」的聲音。

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