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2NE1驚爆在台辦「畢業典禮」 傳最後合體在台中

2NE1近來盛傳是最後一場「四人合體」表演。（翻攝自X）2NE1近來盛傳是最後一場「四人合體」表演。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／台北報導〕台中「K-POP Masterz」拼盤演唱會（簡稱：KPM）將於8月10日盛大登場，主辦重金禮聘女團2NE1、ZICO、宣美等5組嘉賓共演；知情人士今透露，2NE1應是最終場4人合體演出，若消息屬實，台灣將是她們「畢業典禮」最終站。

2NE1近來盛傳是最後一場「四人合體」表演，由於成員朴春身體狀況令人擔憂。求證主辦單位，此場台灣KMP已簽訂合約為四人登台演出時長一小時，另外又傳出活動結束後，2NE1將不再合體，令粉絲心情七上八下。

Baby DONT Cry和春風（中）合體，宣傳台中「K-POP Masterz」拼盤演唱會。（寬寬整合行銷提供）Baby DONT Cry和春風（中）合體，宣傳台中「K-POP Masterz」拼盤演唱會。（寬寬整合行銷提供）

日前韓國新生代女團Baby DONT Cry首度來台，前進台中宣傳，初訪寶島的她們，對台中留下深刻印象，直呼「台中真的好漂亮」，為預祝演唱會當天天公作美，團員們也親自手作晴天娃娃，將娃娃畫上開心表情，預祝演唱會順利。

此外，來到台中，Baby DONT Cry不忘和「大前輩」玖壹壹拜碼頭，4位成員和玖壹壹春風相見歡，春風盡地主之誼，帶她們品嚐台中肉圓、蛋黃酥，還介紹珍奶、雞腳凍，讓成員們十分滿意。

KPM演唱會將在8月10日舉行，地點在國立台灣體育運動大學田徑場，目前仍有些許票卷釋出。

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