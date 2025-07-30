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舒華合作好友子瑜有望！ Energy坤達現身《鑑定師》

舒華出席《鑑定師：Inspector》記者會。（記者潘少棠攝）舒華出席《鑑定師：Inspector》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團i-dle台灣成員舒華今（30）在台出席《鑑定師》記者會，眾多星友錄製VCR，將和舒華合作做公益；首集邀來「威神V」台灣成員揚揚，問她是否有機會同框好友子瑜，她說有機會的話一定要邀約，非常願意合作。

舒華近年頻和台灣藝人合作，包括和柯佳嬿在台綜《艾嘉食堂》合體經營餐廳，這次《鑑定師》嘉賓名單還出現Energy成員，卻沒有柯佳嬿，舒華表示「是啊，反而是她老公（坤達）來了，我應該就會私下聯絡她（柯佳嬿）。」

舒華出席《鑑定師：Inspector》節目宣傳記者會。（記者潘少棠攝）舒華出席《鑑定師：Inspector》節目宣傳記者會。（記者潘少棠攝）

日前舒華在節目中公開韓國豪宅，被粉絲發現家中掛上不少自己照片，她笑稱「每天看著鏡子裡的自己就很開心，謝謝老天爺，謝謝上天（賜予美貌） 」。

由於舒華知名度高，問到公開自家豪宅，是否害怕被粉絲肉搜？她坦言有猶豫過，最後決定公開也沒關係，並反問記者「大家應該都蠻喜歡的吧」，還說不怕粉絲找上門，「我的粉絲很好，很理性，加上社區保全機制非常完善。」

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