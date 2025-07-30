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唐綺陽早察覺沈玉琳異狀 揭私下錄影前有來求星盤

唐綺陽今（30）日親揭私下與沈玉琳的對話。（翻攝自FB）唐綺陽今（30）日親揭私下與沈玉琳的對話。（翻攝自FB）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名綜藝主持人沈玉琳近日傳出健康亮紅燈，突發重症緊急住院，甚至一度陷入昏迷，據傳疑似罹患猛爆性肝炎導致腦部水腫，目前由多位專科醫師團隊接手搶救，病情令人擔憂，外界也持續關注他的恢復情況。

根據《TVBS新聞網》報導，日前代班《11點熱吵店》的星座專家唐綺陽今（30）日透露，其實早在上週錄影現場，沈玉琳就曾私下向她提到身體不適，甚至主動詢問星盤狀況，還開玩笑自嘲：「是不是我運勢太差？」唐綺陽表示，當時看他氣色不佳，但還是敬業完成錄影，「第二段錄媽媽跟猛男時，本來要很嗨，但他明顯比較沒精神」。

唐綺陽早察覺沈玉琳異狀 揭私下錄影前有來求星盤唐綺陽（左）不久前上節目《11點熱吵店》代班，聯手主持人沈玉琳（右）。（翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

唐綺陽事後接受採訪時坦言，當時一度以為對方是因減重而導致身體虛弱，「我原本想找時間幫他仔細看星盤，但還沒來得及，就看到新聞」。她表示目前有聯繫對方經紀人與家屬，希望能到醫院探視，順便了解他詳細的出生資料，以便進行星盤分析。

其實唐綺陽不久前才在節目上提醒，2025年是所謂的「破壞年」，特別點名牡羊、巨蟹、天秤與摩羯四大星座容易面臨人生大變動，而沈玉琳正好是摩羯座，當時錄影時她還覺得他狀態沒出問題，沒想到不到一週竟收到這種消息。

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