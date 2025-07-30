國光女神親曝擇偶4條件 羞喊「最重要是大GG」網笑翻
羅子秦／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕國光女神「Lala」蘇心甯經常在社群分享生活點滴，昨（29）日分享影片公開4項擇偶條件，而最重要的是「另一半的尺寸」，逗趣回應笑翻一票網友。
「國光女神」蘇心甯公開擇偶4條件。（翻攝自IG）
蘇心甯在影片中被問及，「一直空窗期，是因為找不到大GG嗎？」她表示，自己在35歲之後變得非常清醒，不會因為男方對自己好，就草率決定交往，認為這是一段感情裡面最基本的。
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蘇心甯公開擇偶條件，首先會觀察對方的三觀和自己是否相符；再者是對於工作是否有上進心；對小動物、對長輩有沒有愛心；對另一半有沒有給到情緒價值；坦言外貌是其次，關鍵是能不能在她陷入低潮的時候支持和陪伴，「這是在熱情褪去之後，非常重要的相處之道」。至於條件中，哪個最為重要，Lala則直呼：「大GG！」幽默回應讓一票網友笑翻，紛紛留言回應，「沒錯！妳值得擁有最好的GG」、「影片最後一句才是重點」、「重點是大GG，真的很笑死」。
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