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娛樂 電影

日傳奇巨星隔16年登大銀幕！寺尾聰接演「失智症父」曝一關鍵

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本電影《老爸歌單未完待續》描繪阿茲海默症父親與親情羈絆，靈感來自英國「最高齡出道歌手」泰德麥克德莫特（Ted McDermott）的真實故事，由日本傳奇巨星寺尾聰領銜主演，令影迷十分期待。

日片《老爸歌單未完待續》寺尾聰親自參與全片歌曲的選曲、編曲與演唱。（采昌提供）日片《老爸歌單未完待續》寺尾聰親自參與全片歌曲的選曲、編曲與演唱。（采昌提供）

《老爸歌單未完待續》結合失智症、父子親情與音樂三大元素，細膩描繪在記憶逐漸流失的生命下半場，愛與旋律如何成為唯一不被遺忘的聯繫。

曾獲日本歌謠三冠王、影歌雙棲的寺尾聰時隔16年再接電影主演，飾演曾懷抱歌手夢、卻飽受失智症折磨的父親，更親自獻唱多首英文經典名曲，展現歌喉與情感演技的雙重實力。

寺尾聰（右）、松坂桃李在《老爸歌單未完待續》上演動人父子情。（采昌提供）寺尾聰（右）、松坂桃李在《老爸歌單未完待續》上演動人父子情。（采昌提供）

導演小泉德宏表示：「他的演員和歌手生涯令人嘆為觀止。沒有人能像他那樣兼顧演戲與歌唱，他是獨一無二的。我之所以邀他演出，是因為我認為『只有寺尾先生才能勝任』。如果他不接受，我懷疑這個作品是否能夠成功。」

寺尾聰直言，一開始擔心演出時，體力是否會因為年紀增長而無法負荷，但一聽到與他搭檔演出兒子的是同樣榮獲日本奧斯卡影帝的松坂桃李時，便毫不遲疑答應演出，直言：「如果不是他（松坂桃李），我大概一開始就拒絕了吧！」《老爸歌單未完待續》將於8月8日父親節全台上映。

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