韓娛樂龍頭HYBE出大事 董事長房時爀恐難逃牢獄之災

房時爀（右4）一手打造出國際天團BTS。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團幕後推手房時爀，從小工作室壯大成HYBE公司，晉升韓國娛樂龍頭。近期房時爀涉嫌詐欺性不當交易，趁HYBE上市前，隱瞞投資人公司上市計畫，疑似私吞4千億韓圜（約新台幣85億元），繼警方24日正式前往HYBE搜索後，今（29）早韓國國稅廳調查四局未經預告及突擊進入HYBE位於首爾龍山區的總部，沒收所有相關資料。

房時爀涉嫌在HYBE上市前，隱瞞投資人公司上市計畫，私吞4千億韓圜（約新台幣85億元）。（翻攝自X）

HYBE曾一手打造「BTS」防彈少年團、LE SSERAFIM、SEVENTEEN等紅星，創辦人兼董事長房時爀卻遭韓國金融監管機構指控，涉嫌於公司上市期間進行詐欺性不正當交易。國稅廳此次調查重點為，針對透過不公平手段操縱股市、非法牟利卻未依法納稅的企業與個人。調查對象包過9家涉嫌虛假公告，以操控股價的企業、8家被視為專門掏空資產的公司，以及10名因公司上市從中牟利的控股大股東，共計27名涉嫌損害小股東利益的公司與個人，據傳逃漏稅總金額高達約1兆韓圜（約新台幣212億元）。

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韓國國稅廳調查四局未經預告及突擊進入HYBE位於首爾龍山區的總部，沒收所有相關資料。（歐新社）

房時爀早就被瞄準為檢查對象之一，且HYBE於2022年6月就曾被國稅廳進行例行性稅務調查，並補徵數十億韓圜（超過新台幣2131萬元）稅金。這次HYBE遭到無預警搜查，彷彿也透露出董事長房時爀難逃牢獄之災的未來。

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