「護理師女神」驟逝扯出黃明志涉毒？怒批捕風捉影 自爆遭黑函勒索

黃明志否認涉毒傳言。（翻攝自臉書）黃明志否認涉毒傳言。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣「護理師女神」謝侑芯日前傳出赴大馬拍攝東西意外驟逝，大馬媒體意外扯出黃明志當下也在場，並稱他因涉毒被警方逮捕，之後交保，事件爆發後，網友直球發問黃明志想知道真相，他也首次鬆口談到這件事，除了否認涉毒，甚至自爆被黑函勒索。

相關新聞：「護理師女神」謝侑芯猝逝驚人內幕 傳黃明志在場涉毒被捕

面對諸多猜疑，黃明志表示：「又看到一則捕風捉影的新聞，本人感到非常賭爛。也收到了很多人的關心，所以我在這裡一次過統一回復（覆）大家。」黃明志強調：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。」

另外黃明志表示：「之前沒有回應，是因為案件還在調查，我們不可以透露案情。這幾天我們也遭到了blackmail（黑函）勒索，如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底。」黃明志也爆內幕：「對於侑芯的猝死，我們深表遺憾，R.I.P。Ambulance（救護車）遲到將近一個小時，我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還會被罵。」

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

