真是搖頭丸？黃明志「藍色小藥丸」曝光 行家分析像「山寨偉哥」

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「護理系女神」的台灣網紅謝侑芯，日前在馬來西亞拍攝期間驚爆猝逝，生前疑與大馬歌手黃明志嗑藥並發生關係，警方在黃明志身上搜出毒品，尿檢結果也對至少4種毒品呈陽性。昨有大馬華文媒體獨家曝光警方搜到的9顆「藍色小藥丸」照片，指稱疑似俗稱搖頭丸的「愛他死」（Estacy），不過昨（4日）有「行家」匿名指出，那些藥丸更像是用來壯陽的山寨版威而鋼（Viagra，另譯「偉哥」）！

大馬《中國報》3日曝光黃明志被逮捕的照片，以及據稱是在黃明志房間內搜到的9顆藍色小藥丸，警方稱初步檢驗結果顯示這些藥丸為「愛他死」，引發外界關注。不過有一名不願具名的人士4日向《中國報》表示，對起獲的藥丸外型與顏色有質疑，認為更可能是山寨的「偉哥」（威而鋼），正品「威而鋼」藥丸通常是菱形，價格昂貴且不易取得，但從泰國非法流入馬來西亞的仿製藥，也有類似形狀的產品。

該名人士透露，大馬有不少夜店流行服用搖頭丸或吸食克他命（K粉，愷他命），但最近較受歡迎的是一種暱稱「龍躉（ㄉㄨㄣˇ）」的膠囊，一般會混入飲料，服用後會使人情緒亢奮，不勝酒力的會強制斷片，特點是提升性慾，「不過有許多男性在吸毒後出現勃起障礙，因此經常搭配偉哥一起使用，甚至有夜店業者會推出『搖頭丸加偉哥』的套裝販售」。

該名人士接著說，僅憑外觀很難斷定警方查獲的藥丸是不是搖頭丸，因為市面上搖頭丸的顏色和形狀各異，但大多數都是圓形，製作成偉哥的菱形形狀實屬罕見，他本身沒看過相同顏色和外型的搖頭丸。

