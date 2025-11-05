王子淪小王惹惱經紀公司 高層震怒壓垮最後一根稻草

范姜彥豐（左）指控王子（中）、粿粿有不正常關係，引發軒然大波。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕范姜彥豐大動作怒控妻子、前中信兄弟啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊婚內出軌，王子因醜聞重挫演藝事業全面停工，昨再發聲明慎重向范姜彥豐與粿粿道歉，據了解，王子介入粿粿跟范姜婚姻，日前才遭經紀公司喜鵲娛樂切割，但事件曝光前私下協商，王子早讓高層震怒。

《鏡週刊》報導，范姜彥豐自爆前三方已協商數月，但都沒結果，過程中王子持續地跟范姜交涉不讓事情曝光，知情者說，王子當「小王」這件事，成為壓垮他演藝事業最後一根稻草，因為已經讓經紀公司高層震怒，火速切割不介入不出面，讓王子自己承擔過錯，會如此火速切割，最後一擊，就是讓王子暫停演藝工作。

請繼續往下閱讀...

粿粿被范姜彥豐指控婚內出軌王子，范姜甚至握有兩人「裸體相擁」證據，因不堪受辱，透過友人傳達痛苦心聲，痛批粿粿沒盡到育兒責任，而他最不能忍受的，就是粿粿將孩子當籌碼。

王子所屬喜鵲娛樂3日發聲明致歉，承認藝人私領域失當行為造成困擾，並宣布即日起暫停王子所有演藝活動與規劃；范姜彥豐同日現身天后闆妹直播，看起來憔悴不少，透露體重從76公斤暴瘦到65公斤，並表示會拍片給交代，就是想要重新振作，「現在有比之前好，因為有得到不少人關心跟支持，甚至有國外朋友也來支持，給我很大的力量。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法