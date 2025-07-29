小龍女隊長難為 遭質疑排擠粉絲本人親發聲

中職味全龍啦啦隊「小龍女」隊長小映平時經常透過社群記錄生活，並利用機會和粉絲互動。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中職味全龍啦啦隊「小龍女」隊長小映平時經常透過社群記錄生活，並利用機會和粉絲互動，今（29）日她罕見在Threads曬出一張粉絲跟她的私訊截圖，從內容看來，對方不滿小映只轉發限時動態，覺得自己遭排擠，小映無奈：「要每一則都回覆到真的很困難」。

小映說自己珍惜每一個支持她的粉絲，但是遇上粉絲某些回應也讓她感覺蠻難過的。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

小映說自己珍惜每一個支持她的粉絲，但是遇上粉絲某些回應也讓她感覺蠻難過的。小映原本已解釋為何會產生誤會，並感謝對方支持，未料對方質疑：「你確定這是誤會？」並表示其他有內容的小映都有打內容回覆，輪到自己卻草草轉發，指責小映，「沒想到妳這麼現實or勢利眼」。對方更進一步說，「其他人妳大多都有打內容回覆，我看了很不是滋味，我到底是哪一點讓妳看不起了？」更挑釁，「請給我一個合理的解釋，還是妳的人品就只有這樣了」。

請繼續往下閱讀...

小映無奈，「努力應援、認真在每一場活動，但要每一則都回覆到真的很困難（哭臉表情符號），希望大家能體諒」。

小映公開與粉絲私訊內容。（翻攝自Threads）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法