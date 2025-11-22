自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬62》范冰冰為中國爭后！評審曝她勝出關鍵：競賽很殘酷

《地母》范冰冰。（海鵬提供）《地母》范冰冰。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在北流舉行，金馬執委會執行長聞天祥在新聞中心分享評審內幕，透露《地母》范冰冰與《我家的事》高伊玲殺到最後，范冰冰以「從肢體到語言，從極度從容到崩潰，讓人非常耳目一新」的理由勝出。聞天祥也強調，高伊玲在片中不管哪個階段都自然、吸引人，不過感嘆：「競賽就是這麼殘酷。」

評審團主席廖慶松揭評獎內幕。（記者胡舜翔攝）評審團主席廖慶松揭評獎內幕。（記者胡舜翔攝）

評審團主席廖慶松表示，「今年每個獎項都滿競爭，我覺得在台灣拿金馬獎很難。」聞天祥指出，今年確實競爭很激烈，總共有7個獎項都是「一票之差」勝出，包括最佳劇情片、導演、新演員、改編劇本、美術設計，剪輯、動畫短片等等。

《大濛》在評審討論中以一票之差勝過《眾生相》。（記者胡舜翔攝）《大濛》在評審討論中以一票之差勝過《眾生相》。（記者胡舜翔攝）

最佳劇情片在《大濛》、《左撇子女孩》及《眾生相》中討論最激烈，之後只剩下《大濛》、《眾生相》相爭，最後《大濛》以一票勝出。最佳導演則是《地母》的張吉安、《眾生相》的李駿碩戰到最後，李駿碩以「電影表現極簡卻呈現社會複雜性，經歷複雜討論，最後李駿碩一票之差贏了張吉安。」

評審指出張震在《幸福之路》中鮮少對白、很多近乎獨角戲，雖然非常流於誇張，但又有韻味。（記者胡舜翔攝）評審指出張震在《幸福之路》中鮮少對白、很多近乎獨角戲，雖然非常流於誇張，但又有韻味。（記者胡舜翔攝）

男主角的部分，聞天祥指出，許瑞奇表現鮮活有笑有淚、張孝全有內斂、有爆發，藍葦華吃虧在戲份，柯煒林充滿創造力、悲情喜感並存。不過張震在《幸福之路》中在很短的故事時間裡面，鮮少對白、很多近乎獨角戲，雖然非常流於誇張，但又有韻味。最後柯煒林輸給張震，不過評審特別鼓勵柯煒林具有創造力的節奏，悲情喜感並存，有著非常精彩的表現。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中