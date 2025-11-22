金馬62》范冰冰為中國爭后！評審曝她勝出關鍵：競賽很殘酷

《地母》范冰冰。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在北流舉行，金馬執委會執行長聞天祥在新聞中心分享評審內幕，透露《地母》范冰冰與《我家的事》高伊玲殺到最後，范冰冰以「從肢體到語言，從極度從容到崩潰，讓人非常耳目一新」的理由勝出。聞天祥也強調，高伊玲在片中不管哪個階段都自然、吸引人，不過感嘆：「競賽就是這麼殘酷。」

評審團主席廖慶松揭評獎內幕。（記者胡舜翔攝）

評審團主席廖慶松表示，「今年每個獎項都滿競爭，我覺得在台灣拿金馬獎很難。」聞天祥指出，今年確實競爭很激烈，總共有7個獎項都是「一票之差」勝出，包括最佳劇情片、導演、新演員、改編劇本、美術設計，剪輯、動畫短片等等。

《大濛》在評審討論中以一票之差勝過《眾生相》。（記者胡舜翔攝）

最佳劇情片在《大濛》、《左撇子女孩》及《眾生相》中討論最激烈，之後只剩下《大濛》、《眾生相》相爭，最後《大濛》以一票勝出。最佳導演則是《地母》的張吉安、《眾生相》的李駿碩戰到最後，李駿碩以「電影表現極簡卻呈現社會複雜性，經歷複雜討論，最後李駿碩一票之差贏了張吉安。」

評審指出張震在《幸福之路》中鮮少對白、很多近乎獨角戲，雖然非常流於誇張，但又有韻味。（記者胡舜翔攝）

男主角的部分，聞天祥指出，許瑞奇表現鮮活有笑有淚、張孝全有內斂、有爆發，藍葦華吃虧在戲份，柯煒林充滿創造力、悲情喜感並存。不過張震在《幸福之路》中在很短的故事時間裡面，鮮少對白、很多近乎獨角戲，雖然非常流於誇張，但又有韻味。最後柯煒林輸給張震，不過評審特別鼓勵柯煒林具有創造力的節奏，悲情喜感並存，有著非常精彩的表現。

