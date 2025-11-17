自由電子報
娛樂 最新消息

館長控前員工討2千萬不成才爆料 被逼拍「鳥照」小瑋發聲了！

館長近日遭元老級前員工毀滅式爆料。（資料照）館長近日遭元老級前員工毀滅式爆料。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元、特助小瑋、總監吳明鑒等人毀滅式爆料，包括要求小瑋拍下體照與自己的老婆發生關係、疑收受中國資金對付台灣政敵等，甚至曝光多段錄音檔，輿論一片譁然；館長事後反控這些元老級員工向他勒索2千萬不成才爆料恐嚇。如今當初被館長逼迫拍「鳥照」的小瑋站出來發聲，說明自己為何這麼多年過去到現在才揭露自己受害的事情？

小瑋今天（17日）在Threads發文，「我是成吉思汗的小瑋，性騷擾的部分在錄音檔有說了，所以我就不再多做敘述，但是當時為什麼沒講。第一，當時的我蠢，也很怕他。第二，我也要生活。第三，鑒哥（吳明鑒）跟廠商的錢（當時廠商分期都沒有票）都還沒回去，我爆了，他們可能是幾千萬的損失，當時我真的不想因為我起頭害別人沒錢。」

他指出，這篇發文是為澄清一些不實指控，「首先，我沒有勒索你（館長）2000萬，錄音裡很清楚，我是問你，你記不記得你答應過你有一億我就有2000萬，我沒有說因為你做那些事所以要給我2000萬，包括我傳line給你的內容也是如此，那是跟你陳述過去的事情不是談和解，甚至和解多少連談都還沒開始談你自己就先開直播公審了。再來，你說的60萬，說真的，那是鑒哥說要給我的不是你，對我個人來說，誰下這個決定比公司負責人掛誰還重要，我身體不好離開還有想到照顧我的是鑒哥不是你。」

「三，為什麼我受委屈還要回來？ 當時鑒哥看我身體恢復不錯了，問我要不要回來上班？我一開始是拒絕的，我跟鑒哥說，我不想再跟你共事，所以鑒哥說，那我回來幫他做事，跟之前一樣管帳就好，所以我才回來，對我來說，鑒哥也是老闆之一，我幫他做事而不用跟你共事，有何不可？四，為什麼要錄音自保？因為你說話變來變去的狀況實在太嚴重了，就講最近奧迪的例子，我問你說我換奧迪（我沒有主動要換車）你在後面說有的沒的？你跟我說我換奧迪好啊，這樣才有面子，怎麼你直播公審不是這樣講？這樣變來變去，要如何不讓人錄音自保？」

「五，我覺得我沒有任何對不起你，一開始大家都沒錢，所以開酒鬼後面生意不好，我也很體諒你，那一年，我跟我當時的女朋友跟你一起撐都沒領薪水，整整一年，撐到大師兄慶元介紹，你才終於遇到伯樂-鑒哥，他幫你找股東出資才有新的開始。」他也提到，幫他加薪的人「幾乎都是鑒哥不是你耶」，過去曾主動表明薪水10幾萬太高了，「如果你想殺雞儆猴，先砍我的給那些主管看沒關係，你一開始是說不用，到後面你請會計跟我說要砍我薪水，我二話不說馬上說ok，我也跟你說我做黑臉你做白臉就好，我沒挺你？」

小瑋向館長喊話，「在你有這麼多會計之前，每個月算薪水，我一個人要算好幾館百人的薪水，一個一個對，一塊錢都不能出錯，算到半夜是基本，我沒做事？你健身房要裝潢我還要當監工，跟管委會有糾紛我也是要處理，我沒做事？有會計群之後，也是要核對，出帳確保有發票、有憑證，這樣沒做事？應該不是要人算薪水看出帳、當監工，還要兼當業務教練吧？不是整天在你眼前做事才叫有做事吧？甚至你前女友的事、你說某人以前在前公司玩的多精彩，我也沒爆耶！」

小瑋呼籲館長，「應該想想為什麼大家離你而去」，他強調「從來沒有人跟你計較過什麼，所有的面子都做給你，但是先計較的卻是你？為什麼我現在才爆？真的是被你在後面酸言酸語到心寒了！做人不能忘本，現在的你可能被某些東西蒙蔽了你的雙眼。我想說的話都在這了，以後你要怎麼講我，都隨便你了！最後，趕快把錢還給鑒哥吧！」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

