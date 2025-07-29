瑀熙突染大紅髮回家！公婆反應兩樣情

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣網紅瑀熙去年3月與圈外男友結婚，9月升格新手媽咪，迎來兒子「小布」的誕生。婚後生活幸福甜蜜，與公婆的好感情更讓不少網友羨慕不已。近日她分享將頭髮染回紅色的影片，不僅老公大讚「好看耶」，她最期待的還是公婆的第一反應，結果讓她甜笑直呼：「還是我婆婆最懂我！」

瑀熙紅髮造型亮相，公婆評語曝光。（翻攝自IG）

影片中可見，瑀熙染髮後開心回家，老公第一眼就發現變化，直說：「哇，新髮型喔！好看耶！」接著她滿心期待走向公婆，一進門婆婆立刻驚喜稱讚：「好美喔！」讓瑀熙聽了笑容藏不住，而公公則是幽默表示：「我差不多20年都沒看年輕小姐，只看妳而已！」

請繼續往下閱讀...

瑀熙新髮色見公婆，公公反應讓她哭笑不得。（翻攝自IG）

當瑀熙問起公婆對髮色的進一步看法時，婆婆說這次的紅髮比起過去清新形象，更突顯出她的女人味與成熟魅力，讓人眼睛一亮。相比之下，公公就顯得保守許多，他笑說自己偏好自然氣質，婉轉表示不太習慣瑀熙的新髮色，溫和地表達不同喜好。雖然兩人反應不同，但整體氛圍依然溫馨有愛，也讓粉絲紛紛留言大讚有這種公婆太幸福了。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法