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娛樂 最新消息

古曜威首爾走到凍傷流血 才驚覺台灣品牌完勝韓國

〔記者陽昕翰／台北報導〕古曜威推出新歌《愛不保留》，他趁4月在首爾工作空檔時，抽空上街找尋服飾，沒想到碰上了寒流，一整天7小時逛街走到腰酸背痛，腳還因此凍傷流血，最終還是沒有挑到心儀的打歌服。

古曜威力挺本土品牌服飾。（單純夢想文創事業提供）古曜威力挺本土品牌服飾。（單純夢想文創事業提供）

回到台灣後，古曜威想起上次MV時，其中一套打歌服相當有特色，特地前往了本土設計師的工作室，他被琳琅滿目的服飾吸引住，當場入袋了四套服飾，設計師更特地為他手工製作珍珠項鏈，讓整體造型更加亮眼，最後發現本土品牌的設計感，真的比韓國品牌還要突出。

古曜威表示：「原來有那麼多好看、又有設計感的服飾，其實就在我們身邊，也希望粉絲們，可以將這組好看的封面照設定成為桌布，邊聽歌，邊欣賞照片。」除了推出新歌，經紀公司更豪砸重金，包下全台最大燈箱淡水捷運站2層樓高燈箱，並在101與淡水站出口的電視牆，獨家播放古曜威MV「愛不保留」宣傳新歌，要讓歌迷隨時感受他的魅力。

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