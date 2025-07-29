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娛樂 最新消息

越戰50週年紀錄片登場 難民二代看老照片落淚：爸媽那時才近20歲

〔記者蕭方綺／台北報導〕今年是越戰結束50週年，公視「紀錄觀點」最新作品《陌生人與他們的小孩》，跨越台澎、越南、美國、俄羅斯等國拍攝，記錄四位出生於澎湖越南難民營的第二代，回望這段關於逃亡、生存與身分認同的國族記憶。導演劉吉雄、主創團隊今出席首映會，公視董事長胡元輝表示：「我是在『南海血書』的時代背景下成長，雖然長大後曾鑽研越戰的相關報導，但對這段被湮滅的歷史是陌生的，相信透過導演的作品，讓我們更能認識這段歷史切片，感受人性和文明的反思。」

導演劉吉雄（左）及公視董事長胡元輝今出席《陌生人與他們的小孩》首映。（公視紀錄觀點《陌生人與他們的小孩》提供）導演劉吉雄（左）及公視董事長胡元輝今出席《陌生人與他們的小孩》首映。（公視紀錄觀點《陌生人與他們的小孩》提供）

1975年越戰結束後20年間，陸續有政治難民為尋求新生搭船逃離，僥倖生還的「船民」，被安置在東南亞和東北亞難民營，其中兩座位於澎湖講美、西嶼的越南難民營，在1977年至1988年營運期間，共收容了2098位海漂難民，但受限於當時台灣的外交情勢，並未曾被聯合國登錄，因語言、社會與文化背景不同，對台灣人來說，這群難民是外來的陌生人。

越南難民與二代在台生活的老照片。（公視紀錄觀點《陌生人與他們的小孩》提供）越南難民與二代在台生活的老照片。（公視紀錄觀點《陌生人與他們的小孩》提供）

澎湖越南難民營曾誕生106位小嬰兒，不少人長大後專程到台灣尋根。1982年出生、現居美國的阮國越，趕赴新北市拜訪超過百歲的前澎湖難民營副主任黃瑾瑜（黃伯），感謝他曾大力救助父母。阮國越看著當年的照片哽咽地說：「當時我只有六個月大，我父母是我現在年紀的一半，接近二十歲，我無法想像他們需要拋開一切的感受，多虧黃伯的幫助，才讓我們現在可以開心的一起生活。」

跟著阮家一同移民美國、自幼照顧阮國越的保姆陳氏碧嫦，逃離越南時只有7、8歲，回憶這段鮮少提起的海上漂流過程，她表示：「面對死亡的當下，你不知道接下來會發生什麼事，那時全船中年紀最小的是我，若有人會死的話，那我會是第一個。」

她也透過鏡頭感謝當時伸出援手的台灣漁民，「如果沒有那艘台灣漁船，我們船上的人都會死，他們提供食物、照顧我們，他們大可不必這麼做，因為救難民上船可能會有麻煩。」導演劉吉雄坦言拍攝當下相當震驚，一度拿不穩攝影機，他無法想像身為同一世代的自己，如果面臨同樣遭遇會是什麼心情。

越南華僑周潔兒1979年住進難民營，和講美村青年倪先生結識交往，當年底罕見地在營區內舉行婚禮。（公視紀錄觀點《陌生人與他們的小孩》提供）越南華僑周潔兒1979年住進難民營，和講美村青年倪先生結識交往，當年底罕見地在營區內舉行婚禮。（公視紀錄觀點《陌生人與他們的小孩》提供）

劉吉雄談及拍攝的心路歷程，他道：「台灣不是聯合國的一員，不被國際承認，我甚至認為台灣是難民，但透過拍攝這批『陌生人』在台灣的生活軌跡，打開我的國際視野，我們曾經參與的這段國際援救，相信未來在世界的角落都會有影響力。」《陌生人與他們的小孩》將在7月31日晚間十點於公視頻道首播、「公視+」平台上架。

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