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魏如萱認愛鮮肉 于美人離婚12年語出驚人感情現況

于美人（左）坦言沒辦法接受姊弟戀。（記者王文麟攝）于美人（左）坦言沒辦法接受姊弟戀。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、實習記者黃珮涵／台北報導〕姊弟戀話題近來成為焦點，金曲歌后魏如萱認愛小21歲男網紅Ian引發熱議，于美人今天出席台語歌手陳孟賢的記者會，自曝早已在愛情上「封路」，身邊目前沒見到半個人。

于美人受訪時坦言，她沒辦法接受弟戀，不料一旁的陳孟賢立刻嘴甜接話：「如果是美人姐，我可以！」讓她哭笑不得地回應：「如果跟我弟戀，那就不是報恩，是報仇了。」

談及感情現況，于美人語帶保留，表示上一段婚姻留下不少陰影，也經歷過許多難關。她透露，過去曾有算命師說她年老時會有伴相伴，到現在卻一個影子都沒看到。

于美人已經離婚12年，是否仍期待感情來臨？她則以柳宗元的《江雪》作答：「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。」更自嘲：「每條路都沒人走了。」

陳孟賢自《超級紅人榜》發跡，當年參加比賽時經濟狀況不加，主持人于美人自掏腰包負擔交通及住宿費用，鼓勵他勇敢追夢。（記者王文麟攝）陳孟賢自《超級紅人榜》發跡，當年參加比賽時經濟狀況不加，主持人于美人自掏腰包負擔交通及住宿費用，鼓勵他勇敢追夢。（記者王文麟攝）

陳孟賢自《超級紅人榜》發跡，來自小琉球的他，當年參加比賽時經濟狀況不加，主持人于美人更自掏腰包負擔交通及住宿費用，鼓勵他勇敢追夢。今天看到于美人現身，陳孟賢感動直呼：「有美人姐在是一件非常有安全感的事情！」于美人淡淡一笑，「這個小小事情何足掛齒」，表示這筆贊助是她人生中花過一筆最有回報的錢。

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