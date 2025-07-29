藝人愛好「羽球館」成A片拍攝地 上演活春宮網錯愕

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年全民運動風氣旺，有不少藝人透過社群公開招募熱愛羽球的民眾，只是原本是場單純的羽球活動，卻有眼尖網友驚見，板橋某掛名「已歇業」羽球館竟成了成人影片（俗稱A片）拍攝地，引發網友錯愕。

板橋某羽球館成了A片拍攝地。（讀者提供）

據了解，這家位於板橋的羽球館Google地圖顯示是「已歇業」狀態，雖然地點偏僻，仍吸引不少藝人網紅親臨現場，該場地每週以舉辦羽球活動為名，透過Line社群徵求參與者，其餘時間未透露其他用途。

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有網友發現與球場椅子排列，以及球場位置編號一模一樣，比對之下是板橋某羽球館，另有常來打球的球友發現，流出的影片中，一男一女旁若無人在球場發生關係，讓人忍不住臉上三條線。

有參與者表示：「只是單純想來打球，沒想到場地還有其他用途。」目前未知是否涉及違法拍攝、公共場所不當使用等問題，另有專家提醒，民眾若參與公開活動，應注意主辦單位背景，避免「誤入歧途」。

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