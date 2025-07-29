晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

藝人愛好「羽球館」成A片拍攝地 上演活春宮網錯愕

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年全民運動風氣旺，有不少藝人透過社群公開招募熱愛羽球的民眾，只是原本是場單純的羽球活動，卻有眼尖網友驚見，板橋某掛名「已歇業」羽球館竟成了成人影片（俗稱A片）拍攝地，引發網友錯愕。

板橋某羽球館成了A片拍攝地。（讀者提供）板橋某羽球館成了A片拍攝地。（讀者提供）

據了解，這家位於板橋的羽球館Google地圖顯示是「已歇業」狀態，雖然地點偏僻，仍吸引不少藝人網紅親臨現場，該場地每週以舉辦羽球活動為名，透過Line社群徵求參與者，其餘時間未透露其他用途。

有網友發現與球場椅子排列，以及球場位置編號一模一樣，比對之下是板橋某羽球館，另有常來打球的球友發現，流出的影片中，一男一女旁若無人在球場發生關係，讓人忍不住臉上三條線。

有參與者表示：「只是單純想來打球，沒想到場地還有其他用途。」目前未知是否涉及違法拍攝、公共場所不當使用等問題，另有專家提醒，民眾若參與公開活動，應注意主辦單位背景，避免「誤入歧途」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中