她是誰？ 蕾菈曬出10年舊照懷疑人生

網紅兼YouTuber蕾菈先前熱衷參加健美比賽。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅兼YouTuber蕾菈先前熱衷參加健美比賽，也練出精壯身材。現在已經是二寶媽的蕾菈昨（27）在社群表示，自己常常對外澄清沒做過整形手術，卻沒人相信。直到她翻出自己10年前的舊照片時，自己也傻眼覺得：「我也快不信（沒整形）了！」

蕾菈曬出10年前的自己（上）以及現在的自己。（翻攝自IG）

蕾菈在限時動態動態中曬出自己10年前的照片，畫面中的蕾菈還有點嬰兒肥，嘟著嘴巴，一雙大眼睛往上看，還不忘秀出美腿。她也把自己現在的照片放在底下對比，雖然依稀能看出五官仍然有著昔日的影子，但是整體感覺「差很大」，難怪連蕾菈自己也快要不能相信自己從沒整形。

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蕾菈承認自己曾經隆乳跟抽脂，但否認整形。（翻攝自臉書）

先前參加健美比賽時，就有網友質疑蕾菈身材都是整出來的，蕾菈表示，她確實於2021年11月隆乳，2022年4月又去抽脂，但跟健美訓練毫無關係，因為健美比賽是在2023年7月她生產之後才舉辦的，蕾菈希望網友能夠先了解事實再對她進行評論。

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