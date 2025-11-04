主動赴新北檢說明 薛仕凌涉閃兵30萬元交保

藝人薛仕凌今赴地檢署主動說明，訊後30萬交保。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕演藝圈爆發第3波閃兵風暴，繼Energy前成員唐振剛於10月28日在律師陪同下，主動赴新北地檢署自首外；據了解，台灣嘻哈團體大嘴巴前團員，同時也是演員的薛仕凌，今日中午也主動赴新北地檢署說明，檢方訊後依妨害兵役及偽造文書罪嫌諭知薛仕凌30萬元交保，但他是否涉及閃兵？仍待檢警釐清。

今年5月間閃兵議題延燒後，薛仕凌曾受訪時表示，自己屬於免役，他原本大學畢業要準備去當兵，體檢時才發現自己有家族性高血壓，「是體檢沒有過，一路驗到第三次，醫生說滿危險，所以沒當兵。」他當時聽聞有些錯愕，後來得知爺爺、爸爸和阿伯都因家族性高血壓沒有當兵。

薛仕凌涉曾為台灣嘻哈團體大嘴巴成員，身兼饒舌及歌詞創作；2008年以及2011年分別憑《大嘴巴》專輯與《萬凸3》專輯兩度奪下第19屆與第22屆金曲獎最佳演唱組合獎。

薛仕凌2020年以連續劇《生生世世》，與《做工的人》奠定專業演員身分，分別奪下金鐘獎最佳男主角、迷你劇集男配角獎；2023年被台北電影節與文化內容策進院評選為首屆「非常演員」之一，成為台灣向國際重點推薦的演員。同年憑《台灣犯罪故事－出軌》獲得釜山國際電影節 - 亞洲內容大獎最佳男配角獎及第58屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。

