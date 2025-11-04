自由電子報
娛樂 最新消息

最美「輝二代」！黃仁勳南韓「炸雞局」幕後推手是女兒黃敏珊

輝達、三星、現代3位CEO同框開吃的「炸雞局」蔚為佳話，是由黃仁勳的漂亮女兒一手策劃促成。（翻攝自網路、法新社）輝達、三星、現代3位CEO同框開吃的「炸雞局」蔚為佳話，是由黃仁勳的漂亮女兒一手策劃促成。（翻攝自網路、法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上週四訪南韓時，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起在首爾Kkanbu Chicken吃炸雞的「黃仁勳桌」，不僅成為訂位大熱門，更成為南韓熱門話題！而今傳出促成這場「炸雞局」的正是黃仁勳的漂亮女兒黃敏珊。

最美「輝二代」！黃仁勳南韓「炸雞局」幕後推手是女兒黃敏珊三星電子會長李在鎔（左起）、現代汽車集團會長鄭義宣3人難得穿著T恤一起體驗南韓最著名的「炸啤」吃法。（法新社）☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

根據韓國《中英日報》報導，用餐地點和媒體企劃都是出自黃敏珊的點子，她特地提早一個月前往南韓為這場「三巨頭」的交流與會面做準備。據悉，黃敏珊之所以選擇 Kkanbu Chicken這家店，是因為店名在韓語中有「親密夥伴」之意，寓意Nvidia、Samsung、Hyundai三大企業是AI領域的視密夥伴。而在黃仁勳整個訪韓行程中，黃敏珊也幾乎全程陪同。

「輝二代」黃敏珊的外型十分亮麗，氣質輾壓一票女明星。（翻攝自Nvidia B）「輝二代」黃敏珊的外型十分亮麗，氣質輾壓一票女明星。（翻攝自Nvidia B）

出生於1990年的黃敏珊（Madison Huang），外型十分亮麗，氣質輾壓一票女明星。她是在2020年進入輝達，不同於一般科技產業菁英接班人的養成模式，非電子產業背景出身的黃敏珊，畢業於美國烹飪學院（CIA），對甜點、烘焙和釀酒學有專精，之後，她轉向奢侈品產業，曾在LVMH集團工作歷練4年。

黃敏珊是在倫敦商學院攻讀MBA學位期間，才加入父親黃仁勳公司，目前擔任Omniverse和機器人領域的資深產品行銷主管。從目前態勢看來，黃敏珊對黃仁勳而言，絕對行銷企劃的最佳好幫手。

