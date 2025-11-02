自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃明志捲護理女神命案 稱遭勒索大馬警方回應

歌手黃明志指自己遭到勒索，但大馬警方表示沒有收到相關報案。（翻攝自臉書）歌手黃明志指自己遭到勒索，但大馬警方表示沒有收到相關報案。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「護理系女神」謝侑芯先前傳出在馬來西亞猝逝，今（2）爆出歌手黃明志也在現場，馬來西亞警方更在房內搜出5粒藍色藥丸，並發現謝侑芯遺體疑似曾遭移動。黃明志稍早發文澄清表示自己沒有吸毒，更聲稱自己在案件調查過程中收到「勒索信」，對此馬來西亞警方做出回應。

馬來西亞警方指出，截至目前為止並沒有接獲黃明志報案自己遭到勒索，金馬警區主任沙扎里助理總監更簡潔回答：「沒有」，意指沒有接獲任何相關報案。

網紅「護理系女神」謝侑芯。（翻攝自臉書）網紅「護理系女神」謝侑芯。（翻攝自臉書）

還原事發經過，馬來西亞警方抵達吉隆坡一家五星級飯店，黃明志身穿白色T恤，戴著帽子及眼鏡正準備離開房間，因形跡可疑遭警方攔下，當時黃明志神情緊張，警方訊問後表示自己未吸毒，和謝侑芯共處一室是討論拍片內容。然而，經過尿液檢查後，黃明志有安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分均呈現陽性反應，已於上月24日依吸毒與擁毒罪在吉隆坡第一刑事推事庭遭提控，全案將於12月8日開庭審理。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中