黃明志捲護理女神命案 稱遭勒索大馬警方回應

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「護理系女神」謝侑芯先前傳出在馬來西亞猝逝，今（2）爆出歌手黃明志也在現場，馬來西亞警方更在房內搜出5粒藍色藥丸，並發現謝侑芯遺體疑似曾遭移動。黃明志稍早發文澄清表示自己沒有吸毒，更聲稱自己在案件調查過程中收到「勒索信」，對此馬來西亞警方做出回應。

馬來西亞警方指出，截至目前為止並沒有接獲黃明志報案自己遭到勒索，金馬警區主任沙扎里助理總監更簡潔回答：「沒有」，意指沒有接獲任何相關報案。

還原事發經過，馬來西亞警方抵達吉隆坡一家五星級飯店，黃明志身穿白色T恤，戴著帽子及眼鏡正準備離開房間，因形跡可疑遭警方攔下，當時黃明志神情緊張，警方訊問後表示自己未吸毒，和謝侑芯共處一室是討論拍片內容。然而，經過尿液檢查後，黃明志有安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分均呈現陽性反應，已於上月24日依吸毒與擁毒罪在吉隆坡第一刑事推事庭遭提控，全案將於12月8日開庭審理。

