1G老濕威猛重生 辦「美屌大賽」收上千GG照

歷經頻道遭官方刪除5次，最美創作者「1G老濕」創立品牌，宣佈威猛重生。（GSEX提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕YouTube百萬創作者「1G老濕」今（28日）舉辦全新品牌「GSEX」發表會，宣布在歷經五次頻道遭刪、低潮幾近歸零後，再次重啟事業線。現場親友到場支持，更由醫學界代表為正攻讀「亞洲唯一性學研究所」的她進行象徵性加冕，祝福她早日完成碩士學位，繼續推動性教育普及。

1G老濕坦言，這是她的第六個頻道，前五次遭刪全無法復原，「所以才決定把影片放到Pornhub」。過去一段時間她經歷感情分手、無法接業配，甚至還得退還廠商80多萬元，「那時候真的撐不下去，朋友圈也整個洗牌，很少人再主動找我吃飯。」

醫學界代表為正在攻讀研究所的1G老濕，進行加冕儀式，期望她早日完成碩士學位。（GSEX提供）

曾短暫擔任老師的她，也透露家裡其實保守，原本希望她穩定任教，「我跟家人約定，若做YouTuber三個月內沒賺到老師薪水，就回去當老師。」低潮時，她曾到指南宮許願「半年沒收入就回去教書」，沒想到在活動現場中了大獎，「那筆錢剛好讓我發出員工的過年薪水，真的很神。」

在「紅姐事件」引發性話題討論後，1G老濕坦言，明顯感受到更多男性開始在意私密處是否有異味，「真的很多男生開始關注女生會不會有異味」。她分享，有姐妹在與男伴約會時，發現對方私密處從未清潔，當場只好親自「幫他脫、幫他洗」，所幸那位姐妹曾看過她的教學影片，「知道怎麼處理男生那邊的清潔」。她認為這類經驗正凸顯性教育的必要性與現實性，也正是她持續推動性知識普及的初衷之一。

1G老濕還自曝曾辦過「美屌大賽」，收到上千張投稿照片，也有粉絲向她求助「如何幫男生清潔」，甚至有女生照著她的影片教學，在約會現場直接幫對方「處理乾淨」。她笑說：「還好她有看我的教學，不然現場真的會尷尬爆。」

最美創作者「1G老濕」今舉辦品牌發表會，親友前來祝賀。（GSEX提供）

除了創作，她對性學研究也投入大量心力，曾赴泰國兩週實地拜訪三性人，帶著攝影師與翻譯團隊「狂問問題」，看實戰畫面讓她驚艷不已。如今雖然收入起伏過，但她最高曾達月收百萬，也正一步步往專業性學教育者邁進。

她也透露，目前有穩定喜歡的對象，是圈外人，「我不太愛圈內的，怕有不必要的新聞。現在只要想交往的男生，我都會先帶給經紀公司的人看，幫我把關。」從低谷中走過來的1G老濕直言：「我不是在賣慘，而是想讓大家知道，就算什麼都沒了，你還是可以從頭再來。」她的頻道，正在重新蓄勢待發。

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