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娛樂 最新消息

巨胸放課桌上爆紅！AV女優公開「最後作品」番號

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優桃果明里擁有精緻外貌及超兇上圍，深受粉絲喜愛。她去（2024）年突宣布引退，今年4月開始就讀大學，不時會在社群分享校園生活，先前因一張「巨胸放桌上」的照片獲得關注，近日她在網路透露，將推出「最後之作」並公開番號。

桃果明里先前因一張「巨胸放桌上」的照片爆紅。（翻攝自Ｘ）桃果明里先前因一張「巨胸放桌上」的照片爆紅。（翻攝自Ｘ）

桃果明里今年4月開設新的X帳號，並自曝回歸校園讀書，同時曬出多張在教室拍攝的照片，只見她把豐滿「UU」放在桌上，掀起網友暴動，直呼「好羨慕同學！」不過，此舉引起爭議，有不少人看不下去向學校通報。

校方7月初寄信桃果明里，直指她在校內有違反善良風俗的不當行為，導致周圍同學產生困擾，將依據校規，視情節輕重進行包括退學處分在內的處置。對此，她無奈表示，「在大學如果是K罩杯的話，可能會面臨退學危機。」

桃果明里公開最後之作番號。（翻攝自Ｘ）桃果明里公開最後之作番號。（翻攝自Ｘ）

事隔數日，桃果明里似乎已經甩掉陰霾，25日在社群分享一組番號，並直言，「這應該是最後一次了」，網友推測，這是其引退之作。

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