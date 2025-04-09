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娛樂 最新消息

AV女優開學了！「超巨UU」放教室桌上 網暴動：羨慕同學

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優桃果明里擁有亮麗外型，以及I級傲人上圍，深受粉絲喜愛，剛出道就成為外界矚目的焦點，然而，她於去（2024）年初無預警宣布引退，讓不少老司機相當不捨，更好奇她的動向為何？

桃果明里去年宣布引退。（翻攝自X）桃果明里去年宣布引退。（翻攝自X）

桃果明里去年宣布，她要暫時休息一陣子，而最後一支與成人片商S1合作的作品於四月上架，當時的消息非常突然，引起不少討論。儘管淡出暗黑界，她仍經常在社群與紛絲互動，分享大尺度的辣照。

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值得注意的是，桃果明里3日開設新的X帳號，並曝光近況，原來她回歸校園讀書，近期日本的大學開學了，她曬出多張在教室拍攝的照片，可見她把「UU」放在桌上，掀起網友暴動，直呼「好羨慕同學！」

桃果明里曝光近況。（翻攝自X）桃果明里曝光近況。（翻攝自X）

桃果明里也開始在社群分享校園穿搭及趣事，6日PO出Line的對話截圖，透露自己收到許多男生同學的搭訕訊息。

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